17 Metre Derinliğinde İstinat Duvarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski valilik binasının bulunduğu alanda kent meydanı ve yeraltı otoparkı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projede diyafram duvar olarak adlandırılan saha istinat duvarı çalışması yapılıyor. Özel araçlarla yapılan çalışmalarda 17 metre derinliğe inilerek istinat duvarı çekiliyor. Projede önümüzdeki günlerde saha iyileştirme imalatlarına başlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle araçların zahmetsizce park edilebileceği yarı otomatik sistemli otopark ortaya çıkacak.

DİYAFRAM DUVARI ÇEKİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi kentte ilk kez hayata geçirilecek yarı otomatik kapalı otopark ve üstünde yer alan kent meydanı için çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta ve kente cazibe katacak kent meydanı çalışmalarında yerin 17 metre derinliğine inilerek diyafram duvarı uygulaması yapılmaya başlandı. Diyafram duvarı adlandırılan çalışma özel araçlar ile gerçekleştiriliyor.

357 ARAÇ KAPASİTELİ

Eski valilik alanında inşa edilen otopark, park yerinden de tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışan otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanacak.

YARI OTOMATİK OTOPARK

Yeraltı otoparkı Kocaeli’de ilk kez uygulanacak sistemle vatandaşlara hizmet verecek. Yarı otomatik otopark mekanizması olacak kapalı otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra boş olan yere otomatik olarak çekebilecek. Böylece vatandaşlar zahmetsizce araçlarını park edebilme imkanı bulacak. Katlı otoparkın hemen önünde bulunan tramvay durağı da araçlarını park eden vatandaşların ulaşımlarını sağlayacak.

ALTI OTOPARK ÜSTÜ MEYDAN

Kent meydanı kapalı otoparkın üzerinde düzenlenecek. Meydandaki kaplamalarda granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılacak. Meydanda ışıklı kuru havuz da bulunacak. Meydanda tasarıma uygun zemin aydınlatması ve yüksek aydınlatma yapılacak.