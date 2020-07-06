banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

173 kişiyi boğulmaktan kurtardı

KOSKEM liderliğinde Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 173 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

173 kişiyi boğulmaktan kurtardı

06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:47

Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, hayat kurtarmaya devam ediyor. Kandıra sahilleri olmak üzere 3 ilçede görev yapan cankurtaranlar hafta sonu 173 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

 

PÜR DİKKAT GÖREVDELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler özellikle havaların ısınması ile birlikte yoğunluk yaşanan plajlarda pür dikkat görev yapıyor.

 

173 VATANDAŞ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 73, Kumcağız’da 57, Kerpe’de 12, Sarısu’da 2, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 6, Karamürsel’de 13 ve Bayramoğlu Sahili’nde 6 kişi olmak üzere toplamda 173 vatandaş da boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 62 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

 

7 GÜN GÖREVDELER

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan Darıcalı kadınlara müjde Başkan Bıyık’tan Darıcalı kadınlara müjde
Doğu Marmara’nın karpuzları Kocaeli’den gidiyor Doğu Marmara’nın karpuzları Kocaeli’den gidiyor
Başkan Şayir, Ünlü ve Ayaz’ı ağırladı Başkan Şayir, Ünlü ve Ayaz’ı ağırladı
Belediyeden Kurban Duyurusu Belediyeden Kurban Duyurusu
Çayırova’da seyyar defin çadırı hizmeti Çayırova’da seyyar defin çadırı hizmeti
Gönül Coğrafyası okumaları değerlendirme toplantısı yapıldı Gönül Coğrafyası okumaları değerlendirme toplantısı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık’tan Darıcalı kadınlara müjde
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların taleplerini yerine getirmek için adım attı ve Kapalı...

Haberi Oku