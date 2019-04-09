174. Yıl Mesajlarla Kutlandı

Fatma Kaplan Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Ülkemizde iç güven ortamının oluşmasına yönelik olağanüstü gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Toplumun huzur, barış ve refah içerisinde yaşamasını temin eden emniyet teşkilatı demokrasinin vazgeçilmez unsurudur.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan Emniyet Teşkilatı’nın tüm mensuplarının 174’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakâr polislerimiz ve bütün teşkilat mensuplarını çalışmalarında başarılar diliyorum."





Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler de Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.

"10 Nisan 1845 tarihinde Polis Nizamnamesi adıyla kurulan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. Yıldönümünde, 174 yıldır olduğu gibi halkımıza fedakarlıkla hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatı’ mızın kıymetli mensupları; eğitilmiş, yüksek donanımlı polislerimizle ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden insanımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışmaktadırlar.

Değerli polislerimiz, teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar kamu düzenini sağlamak için en zor şartlarda dahi göstermiş oldukları üstün çaba ile başarılara ulaşarak, her türlü tehdide karşı dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla gerektiğinde görevleri başında ülkemiz için canlarını feda etmekten kaçınmamaktadırlar.

Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıldönümünde, böylesi kutsal bir mesleği ülkemizin her köşesinde icra eden tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’ nı kutlayarak çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diler; görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anarım."





SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz da kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;



“Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı’mızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, mesai mefhumu gözetmeden, ülkemizin menfaatleri, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için en üst noktada mesai harcayan, 24 saat esasına göre görevi başında bulunan ve bu anlamda asayişi bozan unsurlarla fedakarca mücadele eden, vatandaşımızın huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlayan, Polisimizin, 10 Nisan Polis Günü’nü de tebrik ediyoruz.

Üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren emniyet teşkilatımız, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıkla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecektir.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz eder, gazilerimize şükranlarımızı sunar, tüm emniyet mensubu çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.”