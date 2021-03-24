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17Ağustos Marmara Depremi'nde hasar gören bina yıkıldı

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

17Ağustos Marmara Depremi'nde hasar gören bina yıkıldı

24 Mart 2021 Çarşamba 14:37

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremden en fazla etkilenen Kocaeli'de, ağır hasar gören binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremde ağır hasar alan yapılardan biri de Başiskele Belediyesi tarafından yıkıldı. 

Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki 3 katlı binanın yıkılması için başlatılan yasal sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçildi.

Sabahın erken saatlerinde, binanın çevresinde güvenlik önlemi alan belediye ekipleri, daha sonra yıkım işlemine geçti. 

Can ve mal güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan bina, ekiplerin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucu yıkıldı.

Depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmalarının, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.





AA
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