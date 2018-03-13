18 Mart Şehitleri Anma Günü

Çayırova Belediyesi Bilgievleri öğrencilerinden Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde düzenlediği etkinlikle büyük destanı ve zaferin kahramanlarını andı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Çanakkale Savaşı’nı konu alan ve öğrencilerin özel çekimlerinin olduğu sinevizyon gösterimi sunularak dönemin ruhunu izleyenlere yansıtıldı. Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Özgürlük Mahallesi Türkan Göktürk Bilgivevi öğrencileri görev aldı. Öğrencilerin seslendirdiği şiir dinletilerinin yanı sıra Bilgievleri öğrencilerinin hazırladığı tiyatro izleyenleri duygulandırdı. Salonu dolduran vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda yine bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Zeybek gösterisi dakikalarca ayakta alkışlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programın sonunda Çayırova Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Bir birinden güzel şarkı ve türküleri seslendiren koro üyeleri en güzel eserleri katılımcılar için seslendirdi.

Başkan Demirci, Demir ve Çelik İnsan Cesaretini Yenemez