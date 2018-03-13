18 Mart Şehitleri Anma Günü

Çayırova Belediyesi Bilgievleri öğrencilerinden Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde düzenlediği etkinlikle büyük destanı ve zaferin kahramanlarını andı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Çanakkale Savaşı’nı konu alan ve öğrencilerin özel çekimlerinin olduğu sinevizyon gösterimi sunularak dönemin ruhunu izleyenlere yansıtıldı. Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Özgürlük Mahallesi Türkan Göktürk Bilgivevi öğrencileri görev aldı. Öğrencilerin seslendirdiği şiir dinletilerinin yanı sıra Bilgievleri öğrencilerinin hazırladığı tiyatro izleyenleri duygulandırdı. Salonu dolduran vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda yine bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Zeybek gösterisi dakikalarca ayakta alkışlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programın sonunda Çayırova Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Bir birinden güzel şarkı ve türküleri seslendiren koro üyeleri en güzel eserleri katılımcılar için seslendirdi.
Başkan Demirci, Demir ve Çelik İnsan Cesaretini Yenemez
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Türk ve dünya savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutlamanın ve vatan için canlarını feda eden Şehitler Günü’nün onurunu yaşadıklarını ifade etti. Çanakkale Savaşı’nın tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi demir ve çeliğin, insan gücünü ve cesaretini yenemeyeceğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Demirci, “Çanakkale, orduları dize getiren, dünyanın en güçlü silahlarına karşı süngü takarak savaşan bir milletin kazandığı zaferdir. Çanakkale’de kazanılan zafer; iman, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymada en önemli faktörler olmuştur. Hangi etnik kökene mensup olursak olalım; Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayırımı yapmadan Çanakkale’de gösterdiğimiz bu birlik, beraberlik ve dayanışmaya milletçe bugün de ne kadar ihtiyacımızın olduğunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor” dedi. Çanakkale ruhu ne ise 15 Temmuz’un da aynısı olduğunu kaydeden Başkan Demirci, 15 Temmuz gecesi şehit olanların belli bir vilayetten, belli bir etnik yapıdan değil, ülkemizin dört bir yanından insanlar olduğunu söyledi. O insanların; ülkenin birlik beraberliği, huzuru, güçlü ve onurlu bir ülke için şehit olduklarını vurgulayarak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.