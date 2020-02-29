1853’den 2020 Yılına Rusların Kalleş Saldırısı

Tarihte Sinop konulu konferansın konuşmacı www.gebzegazetesi.com’un kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman’ın konferans ve belgesel gösterimi program akabinde İdlib şehitleri ve tüm şehitlerimiz için kuranı kerim okunup dua edildi.

Gebze Sinoplular derneğinin düzenlediği Tarih de Sinop ve Şehitlere vefa toplantısın da Şehitler için kuran okunup dualar edildi.

Ruslar ve zalim Esed tarafından şehit edilen 33 Mehmetçiğimiz ile 30 Kasım 1853 yılın da Kırım savaşları bahane edilerek Ruslar tarafından bombalanan Sinop limanın da şehit olan binlerce Mehmetçiğimizi rahmet minnet ve Şükran’la anılmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Tarih de Sinop Konferansı ve Şehitlere

Vefa Gecesi

Gebze Sinoplular Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Tarihte Sinop” konferansında belgesel görüntülerle Sinop tarihi anlatıldı

Sinop’un İslam medeniyeti ile tanışmadın da 675 yılında İstanbul’u fethe giderken Sinop’da şehit olan Seyit Bilal hazretleri ile ilgili Bilgi verilip 1005 yılında bölgeye Akın’lar düzenleyen Selçuklu komutanı Danişment gazi ve Sinop un 1214 yılında Selçuklular tarafından Fethi hakkında ayrıntılı Bilgi verildi.

1277 yılında Sinop limanına saldıran Pontos donanmasının Sinop Türk Beyi tarafından mağlup edildiği ile ilgili bilgi veren Kahraman Sinop’un hiç bir zaman düşman işgalinde kalmadığı ve 1853 yılın da Sinop limanın Ruslar tarafından bombalanıp Sinop un yakılması sonucu çok sayıda asker ve sivil halkın şehit olduğu açıklandı

Kurtuluş savaşını başlatmak üzere Samsun’a giderken Sinop limanına uğrayan Atatürk Sinop halkı ile görüşüp konuştuğu Harf devrimin Sinop da gerçekleştiğini bildiren Kahraman kültür ve medeniyet tarihimiz de Sinop un çok önemli yeri ve öneminin olduğunu anlattı

Sinop da Kırım savaşları Şehitleri ile ilgili hazırladığı belgesel gösterimi yapan Kahraman İdlip şehitleri için davetlilerle birlikte Fatiha okuduk

www.iktav.com olarak araştırıp www.devrialem.tv kültür hizmeti olarak belgeselleştirip bir çok TV kanalına gönderilen Sinop ’dan Kırıma şehitlere vefa belgeselin tanıtım fragmanı izletildi

https://youtu.be/actkkzrv1VU

Kırım da Rus mezalimi belgesel sinevizyonumuz

https://www.youtube.com/watch?v=50qpD-HjcjA&app=desktop





