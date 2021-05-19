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19 Mayıs Bisiklet Turu’nda 1000 Kişi Aynı Anda Pedal Çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “19 Mayıs Bisiklet Turu" için bin kişi pedal çevirerek şehir turu attı. Etkinlikte Filistin halkına da destek mesajı gönderildi

19 Mayıs Bisiklet Turu'nda 1000 Kişi Aynı Anda Pedal Çevirdi

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:36

 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında renkli kutlamalara sahne oldu. Kocaeli’de düzenlenen etkinlikte ise bin bisikletçi aynı anda pedal çevirerek İzmit merkezini turladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi kurallarına uyularak düzenlenen etkinlik kapsamında Kocaeliler KOBİS kartı ile ücretsiz bisiklet aldılar. Bisiklet Turu, İzmit Kent Meydanı’nda başlayarak Sekapark Uçurtma Tepesi’nde son buldu.

 

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ MESAJI

Etkinlikte Filistin halkı da unutulmadı. Sekapark Uçurtma Tepesi’nde Türkiye ve Filistin Bayrakları birlikte açılarak Filistin halkına yanınızdayız mesajı verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mazlum milletler için de buradayız. Bu millet dünya barışının teminatı bir millettir. Dünyaya barış ve kardeşlik getirmek için toprağa nasıl düştüğünü asla unutmayın” ifadelerini kullandı.

 

BÜYÜK BİR COŞKU İLE KUTLANDI

Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri, motor sürücüleri, çok sayıda Kocaelili ve Akademi Lise öğrencilerinin katıldığı 12 kilometrelik “19 Mayıs Bisiklet Turu” saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bayrak gösterisinin de yapıldığı programda 19 Mayıs büyük bir coşku ile kutlandı.

 

“BİR MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUŞU”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’nin bağımsızlık ruhunu diri tutmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Başkan Büyükakın, “19 Mayıs 1919, ulusal bağımsızlık mücadelemizin ve bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun günüdür. O günü hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. Bu memleketi ilelebet yaşatmak için buradayız”

 

“AL BAYRAĞI ASLA İNDİRMEYECEĞİZ”

“Şehitlerimizin kanlarıyla al rengini verdiği bu bayrağı alsa indirmeyeceğiz” diyen Başkan Büyükakın, “Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte kurtuluş meşalesini yakan ve her daim bu vatan için toprağa düşmeye hazır olan tüm şehit ve gazilerimizi anmak için buradayız. Onların yaktığı meşaleyi ve al bayrağı bu millet var olduğu sürece dalgalandıracağız” şeklinde konuştu.

 









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