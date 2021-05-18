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19 Mayıs Gençlik Bayramı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki 19 Mayıs paylaşımını sizlere sunuyoruz.

19 Mayıs Gençlik Bayramı

18 Mayıs 2021 Salı 14:21

 19 Mayıs Gençlik Bayramı ve İnebolu'dan Sakarya Meydan Muharebesine İstiklal Yolunun tarihini havadan çekimler yaparak www.iktav.com olarak belgeselleştirmeye devam ediyoruz .
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlanırken Kurtuluş savaşının kazanılmasında çok önemli yeri olan Kastamonu İnebolu'dan Çankırı Ilgaz dağlarını aşarak Ankara üzerinden Polatlı ve Haymana bölgesinde 1921 yılında gerçekleşen Sakarya meydan muharebesine silah ve mühimmat taşınan İstiklal ve bağımsızlık yolu güzergahını www.devrialem.tv olarak hava görüntülerini çekerek belgeselleştirmeye devam ediyoruz.
Orman genel müdürlüğünün kuruluşunun 180 yıl ile ilgili belgesel çekimleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz hava çekimlerinde Ankaradan Çankırı Kastamonu bölgesine havadan çekimler yaptık . Ilgaz dağlarındaki fırtına ve kötü hava şartları yüzünden ılgaz dağlarını aşamadığımız için İstiklal yolunun başladığı İnebolu’ya gidemedik.
İstiklal Yolu Neresi
İstiklal Yolu, Türkiye Kurtuluş savaşının en önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. 19. yüzyılın sonlarında gönüllülerle mahkumların ortak emekleriyle yapılan bu toprak yolda, İstanbul ve Rusya’dan gemilerle İnebolu’ya getirilen silah ve cephane tam üç yıl boyunca Ankara’ya taşınmış. Mustafa Kemal’in ‘Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da’ sözleri, özgürlüğe koşan kağnı katarlarının geçtiği İstiklal Yolu’nun önemini vurguluyor.
İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara hattında uzanan İstiklal Yolu’nun günümüzde hala belirgin şekilde kalan en iyi bölümünü İnebolu-Kastamonu arasındaki kağnı yolu oluşturuyor. Rota, Ersizler Kanyonu, Karacehennem Boğazı ve Çuhadoruğu gibi doğal güzelliklerle beze
İnebolu'dan Sakarya Meydan Muharebesine
Tarihin en büyük meydan muharebelerinden birisi olan Sakarya meydan muharebesi ile ilgili İçişleri bakanlığı sivil toplumla İlişkiler genel müdürlüğünün destekleri ile Avrasya Gazeteciler Derneği www.avrasyagazetrcilerdernegi.com tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projemizle ilgili ayrıntılı bilgiyi www.sakaryazaferi.com sayfamızdan okuyup görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.


















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