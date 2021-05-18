19 Mayıs Gençlik Bayramı ve İnebolu'dan Sakarya Meydan Muharebesine İstiklal Yolunun tarihini havadan çekimler yaparak

olarak belgeselleştirmeye devam ediyoruz .

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlanırken Kurtuluş savaşının kazanılmasında çok önemli yeri olan Kastamonu İnebolu'dan Çankırı Ilgaz dağlarını aşarak Ankara üzerinden Polatlı ve Haymana bölgesinde 1921 yılında gerçekleşen Sakarya meydan muharebesine silah ve mühimmat taşınan İstiklal ve bağımsızlık yolu güzergahını www.devrialem.tv olarak hava görüntülerini çekerek belgeselleştirmeye devam ediyoruz.

Orman genel müdürlüğünün kuruluşunun 180 yıl ile ilgili belgesel çekimleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz hava çekimlerinde Ankaradan Çankırı Kastamonu bölgesine havadan çekimler yaptık . Ilgaz dağlarındaki fırtına ve kötü hava şartları yüzünden ılgaz dağlarını aşamadığımız için İstiklal yolunun başladığı İnebolu’ya gidemedik.

İstiklal Yolu Neresi