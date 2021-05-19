19 Mayıs Gençlik Bayramı ve TRT Genç TV Neden Kurulmalı?

Korona vebası günlerinde dini ve milli bayram coşkusunu da yaşayamıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı’nda evlerimizden çıkamadık, telefonla bayramlaştık. Sanal olarak bayram coşkusunu kendi içimizde yaşadık.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda da korona vebası, bayram coşkusuna gölge düşürdü.

Korona vebasına rağmen milli ve dini bayramların önemini gençlerimize en iyi şekilde anlatmak ve gençlere bayram umudu ortaya koymak için, Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli çalışmalar yapmalı.

Diyanet İşleri Başkanlığı gençlerimize, gençlerin anlayacağı dilden dini ve manevi değerlerimizi anlatan dijital çalışmalar yapıp, sosyal medya üzerinden gençlerle paylaşmalı.

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TRT’YE TARİHİ GÖREV DÜŞÜYOR

Devletin en önemli televizyon kanalı TRT, sadece gençlere yönelik bir kanal kurmalı…

Kurulmasını istediğimiz TRT gençlik kanalının çalışmaları, Z Kuşağı gençlerimiz tarafından yürütülmeli ve tüm programları gençler tarafından yapılmalı. TRT Genç TV, günümüzde çok büyük bir ihtiyaç haline geldi. Kurulmasını istediğimiz gençlik kanalında, çeşitli programlar yer almalı, gençlerimizi sosyal medya bataklığından kurtaracak ve eğlenceli bir şekilde, onlara hitap edecek türde çeşitli içerikler hazırlanmalı. Günümüzde, gençlerimize baktığımızda yeterli bilgi birikimine sahip olmayan, ilim ve bilimden uzaklaşan gençler görmekteyiz. Bu eksikliği gidermek için daha fazla vakit kaybetmeden, TRT’nin gençlik televizyonu kurulmalı ve içerisinde gençlerimizin yer alacağı ve tüm gençliğe hitap edecek içerikler yer almalı.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan gazeteci, belgeselci ve en önemlisi 17 yaşında genç bir evlada sahip bir baba olarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda TRT Genç Tv’nin kuruluş müjdesini bekliyorum.

Acı ama gerçek, gençlerimiz büyük bir sıkıntı içinde. Kültürel yozlaşma, gençlerimizi tehdit ediyor. Gençlerimize sahip çıkmak için seferberlik başlatmalıyız.

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19 Mayıs Bayramı ve Gençlerimiz

Kurtuluş Savaşı tarihinde Bandırma Vapuru, Samsun ve Kurtuluş Yolu ile ilgili yaptığım araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı, tarihimizin dönüm noktasıdır…

Koronavirüs vebasına karşı devlet ve millet olarak Üçüncü Dünya Savaşı verdiğimiz bu günlerde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda da evlerde olacağız. Bayram coşkusu evlerden kutlanacak. Kurtuluş Savaşı tarihini, gençlerimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. 19 Mayıs 1919’da Atatürk ve silah arkadaşlarının, Samsun’dan Amasya’ya gittikleri tarihi yol, milli park ilan edilerek gelecek kuşaklara emanet edildi.

Kurtuluş Yolu

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere 18 arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919 sabahı Bandırma Vapurundan inerek, Samsun’a ayak bastığı iskele, aslına benzer şekilde yeniden düzenlenip, Bandırma Vapurunun benzeri de yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının iskeleye çıkışları ve onu karşılamaya giden Samsun halkı, balmumu tekniği ile birebir ölçülerde özel olarak heykelleştirildi. Samsun’dan Amasya’ya giden tarihi yol tespit edilerek Kurtuluş Yolu adı ile tarihi milli park ilan edildi. Bu yolu gezerken Kurtuluş Savaşımızın başlangıç anına da şahitlik edilmiş olacak.

Bandırma Vapuru

Kurtuluş Savaşı tarihinde çok önemli yeri olan Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan Atatürk ve silah arkadaşları bir yıl içinde Amasya Tamimi’ni yayınlayıp Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayıp, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açıp, bir yıl sonra 1921 Ağustos ayında tarihin en büyük meydan muharebelerinden birisi olan Sakarya Zaferini www.sakaryazaferi.com kazanarak, kurtuluş savaşını başlatmışlar. Ne acıdır ki Sakarya Meydan Muharebesi’nin, Ankara’nın Polatlı ve Haymana’da yapıldığını insanlarımızın birçoğu bilmiyor. Kurtuluş ve İstiklal Yolları, daha yeni gündeme gelmeye başladı. Sakarya Savaşı, Viyana’da başlayan bozgun ve geri çekilmenin 238 yıl sonra durdurulup karşı taarruza geçildiği yerdir. Zaferler tarihimizin dönüm noktasıdır, bu konuda hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=z_Yq293Zo-g

Sakarya Zaferi’nden sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Afyon Büyük Taarruzu’da kazanıp, 9 Eylül 1922’de düşmanı İzmir’den denize dökmüşlerdir.

Bandırma Vapuru ve Samsun Kurtuluş Savaşı, tarihimiz açısından çok önemlidir. Devr-i Alem Belgesel Programı olarak, Samsun’da Bandırma Vapurunda yıllar önce belgesel çekmiştik. Son ziyaretimizle ilgili araştırma yazısı yayınlamıştık.

Geçtiğimiz yıl Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

Samsun’da Bandırma Vapuru Müzesi ve Kurtuluş Yolu

Anadolu’daki düşman işgallerini önlemek ve kurtuluş savaşını başlatmak üzere Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul’dan Samsun’a getiren Bandırma Vapurunun bire bir kopyasının yapılarak müze haline getirildiği Samsun’da, müze gemiyi gezerek belgesel çekimi yaptık. İlk kez bu müze gemiyi 2004 yılında 15 yıl önce gezerek belgesel hazırlamıştık. Yeniden müze gemiyi gezerek, çekimler yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen liman ve park alanı içine, Bandırma Vapurunun bire bir kopyası yapılarak tarih canlandırılmış. Bandırma Vapuru ile ilgili derlediğimiz araştırma yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

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VAPURUN TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk ve arkadaşlarını Samsun’a taşıyan Bandırma Vapuru, Milli Mücadele’nin simgelerinden biri olmayı başarmıştır. Peki, Bandırma Vapurunun bizim için önemi nedir?

BANDIRMA VAPURU’NUN YAPIM AŞAMASI

Bandırma Vapuru, 1878 yılında İngiltere’de yük ve yolcu taşıma gemisi olarak 279 grostonluk kapasite ile inşa edildi. Geminin ilk sahipleri Dussey and Robinson adlı şirkettir. Bu şirket gemiye Torocoderto adını vermiş ve gemiyi 5 yıl çalıştırmıştır.

BANDIRMA VAPURU’NUN OSMANLI DEVLETİ’NE GELİŞİ

Bandırma Vapuru, 1883 yılında Yunanistan'da bir şirkete satılmış ve Kymi adını alarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Daha sonra Yunanistan’da başka bir firmaya satılmış, 12 Aralık 1891 tarihinde bir kaza sonucu batmış ve aynı yıl tekrar yüzdürülmüştür ve nihayetinde gemi, İstanbul'da bir firmaya satılmış ve kaydı İstanbul Limanı’na alınmıştır. Gemiye Türk bayrağı çekilerek adı Panderma olarak değiştirilmiştir. Bandırma Vapuru, Panderma adıyla Marmara Denizi kıyılarında Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Karabigah ve Erdek arasında yük ve yolcu taşımacılığı için kullanılmıştır.29 Ekim 1910 yılında Osmanlı Denizcilik İdaresi’nin kararı ile Panderma’nın adı Bandırma şeklinde değiştirilerek posta vapuru olarak kullanılmaya başlanmıştır.

MİLLİ MÜCADELE’YE ADIM ADIM

Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi ile Osmanlı Devleti parçalanmaya başlamıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve anlaşmanın ağır koşulları uygulanmaya başlanmıştı. İşgal kuvvetlerinin donanması İstanbul'a girmiş ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları bu olaydan çok etkilenmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları toplantılar düzenleyerek yurdun kurtuluşu için çareler aramaktaydılar. Bu sırada işgal kuvvetleri Samsun dolaylarında asayişin bozulduğunu, orada yaşayan Türklerin Rumlara saldırdığını iddia etmekteydiler. Ve derhal müdahale edilmez ise işgal kuvvetlerinin buraya müdahale edeceğini söylemekteydiler.

MUSTAFA KEMAL’İN GÖREVLENDİRİLMESİ

Çanakkale Savaşı ile halkın sevgisini ve saygısını kazanan Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da asayişi sağlamak amacı ile Osmanlı Devleti Hükümeti tarafından görevlendirildi. Mustafa Kemal Paşa Samsun’da asayişi sağlamak amacıyla görevlendirildi ve Samsun'a gitmek için hazırlıklara başlandı. Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a götürmek için hazırlandı. Bandırma Vapuru zorlu deniz şartlarına dayanabilecek bir gemi değildi. Bu sebeple bazı önlemler alındı. Bununla birlikte İngiliz işgal kuvvetlerinin Bandırma Vapuru’nu geri göndermek istediklerini öğrenen Mustafa Kemal ve arkadaşları rotayı değiştirerek ve gizlenerek Samsun'a ulaşmayı planladılar. Bu planları sonuç verdi ve gemi kaptanının da özverisi ve başarısı ile Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun Limanı’na ulaştı. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a ayak bastı ve daha sonrasında burada halka seslenerek Milli Mücadele’yi tam manası ile başlattı.

BANDIRMA VAPURU ŞU AN NE DURUMDA?

Bandırma Vapuru, Milli Mücadele’nin sembollerinden biri oldu. Atatürk ve arkadaşlarını Samsun’a ulaştıran ve Atatürk'ün Milli Mücadele çağrısını yapabilmesini sağlayan Bandırma Vapuru, Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra tarihte çok önemli bir yer aldı. Görevini hakkı ile yerine getiren Bandırma Vapuru daha sonra bir Türk armatöre satıldı. Fakat ülkemiz için son derece önemli olduğundan 2001 yılında inşasına yeniden başlanan Bandırma Vapuru, 2003 yılında tamamlandı. Yaşanan zorlu günlerin simgesi haline gelen Bandırma Vapuru o günlerin anısını yaşatmak amacıyla aslına uygun bir şekilde müze haline getirildi. Şu anda Bandırma Müzesi olarak Samsun'un Canik ilçesinde ziyaretçilerini beklemektedir. (Kaynak: Milliyet Gazetesi)

Evet gençlerimize sahip çıkmak için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını fırsat bilelim, gençlerimiz için mili ve tarih bilinci kampanyası başlatıp, gençlerimize hitap eden TRT Gençlik TV’yi kurup, gençlerimize verdiğimiz önemi göstermeliyiz.

TRT Gençlik TV’nin kurulması için, gençlerimiz imza kampanyası başlatıp başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere, devletin ilgili başkanlık ve kurumlarına göndermelidir.