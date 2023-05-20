19 Mayıs Gençlik Bayramı’nda İKTAV Kütüphanemizde Kitap Sergisi
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcininnotdefterinde yayınlanan makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/19-mayis-genclik-bayraminda-iktav-kutuphanemizde-kitap-sergisi.html
Kurtuluş Savaşı Belgeleri ve kitaplarını 19 Mayıs bayramı dolayısı ile bir kez daha belgesel ve Atatürk’ün yazdığı nutuk kitabının 1927 yılı Osmanlıca basılmış tarihi orjinal kitabı sergileyerek canlı yayınlar yaptık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Araştırma Merkezi www.iktav.comKütüphanemizde Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı Kitapları Sergisi açtık. Canlı Yayın Yaptık Çok önemli kitap ve belgelerin yer aldığı sergimi bir hafta süre ile açık kalacak Sergi www.gebzegazetesi. com www.devrialem.tv ve www. gebzegazete.com canlı yayınlandı. Milli mücadelede Anadolu basını kitap belge ve arşivleri ile ilgili açtığımız sergi hakkında canlı makalemiz de İKTAV Vakfı başkanı olarak bilgi verdik. Canlı Makalemizi İzlemek İçin Tıklayın https://www.facebook. com/belgeselciismail/videos/5107895329289286/?d=n
Nutuk Kitabı’nın ilk baskısı 19 Mayıs Gençlik Bayramı dolayısı ile Atatürk tarafından yazılan Nutuk kitabının Osmanlıca basılan ilk baskısını İKTAV kütüphanemiz de sergisini açtık. Sosyal medya paylaşımımız…
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2581348408686417&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com
KÜTÜPHANEMİZ İLE İLGİLİ HABER https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go
Gençlik Bayramı ve Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gençler kurtuluş savaşı tarihini çok iyi bilsinler diye Atatürk ve arkadaşlarının kurtuluş savaşını başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 da Bandırma vapuru ile Samsun’a çıktıkları gün resmî tatil ilan edildi.
Gençlerimize kurtuluş savaşı tarihini çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Kurtuluş savaşının ilk cephesi olan Polatlı Haymanada Sakarya Ovası’nda 22 gün 22 gece süren tarihin en uzun meydan muharebesinin yapıldığı yerleri gezdirmeliyiz.
Mustafa Kemal paşanın önderliğinde gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi, Viyana bozgunundan sonra çekilme ve toprak kaybını 238 yıl sonra 13 Eylül 1921 de Polatlı’da durdurduğumuz ve karşı taarruza başladığımız yerdir.
Çanakkale’den kalan subaylar, okur yazar ve gönüllü mürettep alaylar din adamları öğrenciler ve en önemlisi kadınlarımızın Top yekün kuvai. miliye ruhu ile düşmanla. Çarpışarak kazanılan bir savaştır.
Sakarya Meydan Muharebesini anlamadan kurtuluş savaşını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu anlaşılmaz.
Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasından sonra Fransa ile anlaşma imzalanarak batı ittifakını bozmuş, Ruslarla imzalanan anlaşma ile bugünkü doğu sınırınız güvence altına alınmıştır.
Acı ama gerçek Sakarya savaşı bugüne kadar hak ettiği değeri görmemiş bölge 2015 yılında tarihi milli park ilan edilmiş toplu şehitlikler yeni tespit edilerek koruma altına alınıp mezarlar ve anıtlar yapılıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Haymana Mangal Dağı’nda orman bakanlığı yetkilileri ile şehitler için fidan dikme törenine katılıp fidan dikmenin gönül huzurunu yaşıyoruz. 19 mayıs gençlik bayramını kutladığımız bu gün Polatlı, Haymana ve Sakarya ovalarında isimsiz ve kefensiz mezarlarda yatan 5700 Sakarya zaferi şehidimizi bir kez daha rahmet minnet ve Şükran’la anarken tüm gençlerimizden şehitlerimizin ruhu için bu mübarek cuma günü Fatiha okumaya davet ediyorum El. Fatiha
Gençlerimize ve kendini genç hissedenlere bayram armağanı
Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı Düşün altında binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsanda bu cennet vatanı