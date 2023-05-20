19 Mayıs Gençlik Bayramı’nda İKTAV Kütüphanemizde Kitap Sergisi



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcininnotdefterinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/19-mayis-genclik-bayraminda-iktav-kutuphanemizde-kitap-sergisi.html





Kurtuluş Savaşı Belgeleri ve kitaplarını 19 Mayıs bayramı dolayısı ile bir kez daha belgesel ve Atatürk’ün yazdığı nutuk kitabının 1927 yılı Osmanlıca basılmış tarihi orjinal kitabı sergileyerek canlı yayınlar yaptık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Araştırma Merkezi

www.iktav.com

Kütüphanemizde Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı Kitapları Sergisi açtık. Canlı Yayın Yaptık Çok önemli kitap ve belgelerin yer aldığı sergimi bir hafta süre ile açık kalacak Sergi www.gebzegazetesi. com

www.devrialem.tv

ve www. gebzegazete.com canlı yayınlandı. Milli mücadelede Anadolu basını kitap belge ve arşivleri ile ilgili açtığımız sergi hakkında canlı makalemiz de İKTAV Vakfı başkanı olarak bilgi verdik. Canlı Makalemizi İzlemek İçin Tıklayın https://www.facebook. com/belgeselciismail/videos/5107895329289286/?d=n





Nutuk Kitabı’nın ilk baskısı 19 Mayıs Gençlik Bayramı dolayısı ile Atatürk tarafından yazılan Nutuk kitabının Osmanlıca basılan ilk baskısını İKTAV kütüphanemiz de sergisini açtık. Sosyal medya paylaşımımız…





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2581348408686417&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

www.iktav.com



KÜTÜPHANEMİZ İLE İLGİLİ HABER

https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go