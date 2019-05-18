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19 Mayıs'ta Ulaşım Ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda alınan karar ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ulaşım ücretsiz.

19 Mayıs'ta Ulaşım Ücretsiz

18 Mayıs 2019 Cumartesi 10:20

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen Mayıs ayı meclis toplantısında bu yıl ilk kez Resmi tatilde ulaşımın ücretsiz olması için karar alındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 24 saatliğine ücretsiz olacak. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karara göre ayrıca Ramazan Bayramı’nda da belediyeye ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde devam edecek.

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