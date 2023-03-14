1999 Depreminden Kalan Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor

İzmit Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında 1999 Marmara Depremi’nden kalan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Binaların yıkımı ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, "1999 Marmara Depremi’nden sonra ağır hasar kaydı olan 26 bina, 2019 yılından itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediyemizin ortak çalışmasıyla 2023 yılına kadar 3'e indirildi. Şu anda ağır hasarlı 3 bina kaldı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdiği için binaların hukuken yıkımları gerçekleşmemişti. Mahkeme kararlarının kalkmasıyla beraber kalan 3 binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu binaların yıkılmasının ardından ilçemiz sınırlarında deprem sonrası oluşan ağır hasarlı bina kalmayacaktır" dedi.













İHA