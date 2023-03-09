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1999 Depremini Yaşayan Gölcük, Afetzedeler İçin Tek Yürek

Gölcük Belediyesi, kendi bünyesinde oluşturduğu deprem vefa yardım ekipleri ile ilçeye yerleşen depremzedeleri ikametlerinde ziyaret ederek, taleplerine yönelik çözümler üretiyor.

1999 Depremini Yaşayan Gölcük, Afetzedeler İçin Tek Yürek

09 Mart 2023 Perşembe 13:34

                                         
 Gölcük Belediyesi, deprem felaketinin ardından ilçeye yerleşen afetzede vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek adına deprem vefa yardım ekipleri oluşturdu. Belediye bünyesindeki personellerden oluşan ekipler, ilçede misafir olan yaklaşık 3 in 600 depremzede vatandaşı kaldıkları evlerde tek tek ziyaret edip, taleplerini öğrenerek, çözümleri için de gerekli koordinasyonu sağlıyor. Bu çerçevede ekipler, 2 depremzedeye manuel engelli sandalyelerini teslim etti. 
  İlçedeki tüm depremzedeleri en iyi şekilde misafir etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde ekiplerimizle birlikte yaraları sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz için de belediyemiz bünyesinde deprem vefa yardım ekipleri oluşturduk. Depremzede misafirlerimize destek olmak isteyen değerli hemşehrilerim, Başkan Yardımcım Fikret Ormancıoğlu'na ulaşabilirler" dedi. 










                                 


İHA
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