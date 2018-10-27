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2 Asker donarak şehit oldu

Operasyonda kar ve tipiye yakalanan timden acı haber geldi.

2 Asker donarak şehit oldu

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:11

Soğuk hava nedeniyle hipotermiye yakalanan 2 asker şehit oldu. 

Asker Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyondaydı. 2 asker soğuk hava nedeniyle hipotermiye yakalandı. Hava şartlarının düzelmesi ile askerler bölgeden tahliye edildi ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağman 2 askerimiz şehir oldu.

Tunceli Valiliği'nden Açıklama Geldi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı  ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur.
            Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun.
            İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
 
       Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



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Anahtar Kelimeler
ŞehitAskerJöhJandarmaTunceli
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