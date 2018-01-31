Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, tıbbı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki büyük, orta ve küçük ölçekli tıbbi atık üreticilerinden 2017 yılında 2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı.

EĞİTİM VE SEMİNERLER DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi atıkların ünite içerisinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geçici depolanması, taşıma araçlarına verilmesi aşamalarında yürütülen iş ve işlemler konusunda kontrol ve denetim çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşları ile toplama-taşıma ve sterilizasyon tesisinde tıbbi atık yönetiminden sorumlu olan personellere (personel, hemşire, doktor vs.) yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriliyor.

SÜREKLİ KONTROL VE DENETİM ALTINDA

Tıbbi atıkların lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanması işlemi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrol ve denetimi altında gerçekleşiyor. Enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar olarak tanımlanan tıbbi atıklar; sağlık kurum/kuruluşlarından lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanarak ve sterilizasyon tesisine naklediliyor. Yüksek sıcaklık ve basınçta buhar ile temas edilerek sterilizasyonu sağlanan atıkların, İzaydaş tesislerinde nihai olarak bertaraf sağlanıyor.

YILDA 2 BİN 232 TON TIBBİ ATIK

Kocaeli genelindeki büyük, orta ve küçük ölçekli tıbbi atık üreticilerinden 2017 yılında 2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı. Tıbbi atık üreticisi bazında oluşan atık miktarları yüzdelik dağılımlara ayırıldığında en fazla oran yüzde 37,4 ile devlet hastanelerinde oluyor. Yüzde 30,2 lik oranla özel hastaneler ikinci sırada bulunurken, yüzde 14,5 oranıyla üniversite hastaneleri bulunuyor.