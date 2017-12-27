banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 bin 605 çift “evet”dedi

Gebze’de 2 bin 605 çift, bir ömür boyu mutluluk için “evet” dedi. Gebze’de 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi’ne başvuran 2 bin 605 çiftin nikahları kıyıldı.

2 bin 605 çift 'evet”dedi

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:53

Gebze’de 2 bin 605 çift, bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ dedi. Gebze’de 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi’ne başvuran 2 bin 605 çiftin nikahları kıyıldı. Gebze Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak gerekli belgelerini teslim eden ve yasal tahkikatların tamamlanarak evlenmelerinde herhangi bir mani bulunmayan çiftlerin nikahları; 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan modern nikah salonlarında kıyılıyor. Yoğun hizmet mesaisi ve programları elverdiği ölçüde başvuruda bulunan çiftlerin nikah merasimlerine katılarak nikahlarını kıymaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, dünya evine girerek yuva kuran Gebzeli çiftleri bu mutlu günlerinde de yalnız bırakmıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da yemek yarışması Darıca'da yemek yarışması
Başkan Köşker’den Yeni Yıl Mesajı Başkan Köşker’den Yeni Yıl Mesajı
KO-MEK'e her yerden talep var KO-MEK'e her yerden talep var
Balkan Türklerinden Köşker'e ziyaret Balkan Türklerinden Köşker'e ziyaret
Bakım Çalışmaları Başladı Bakım Çalışmaları Başladı
Kudüs Paneli’nde gerçekler konuşuldu Kudüs Paneli’nde gerçekler konuşuldu
Yukarı Çık

banner330

Darıca'da yemek yarışması
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla bayat ekmek yemek yarışması düzenlendi.

Haberi Oku