2 bin 605 çift “evet”dedi

Gebze’de 2 bin 605 çift, bir ömür boyu mutluluk için “evet” dedi. Gebze’de 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi’ne başvuran 2 bin 605 çiftin nikahları kıyıldı.

Gebze’de 2 bin 605 çift, bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ dedi. Gebze’de 2017 yılı içerisinde Gebze Belediyesi’ne başvuran 2 bin 605 çiftin nikahları kıyıldı. Gebze Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak gerekli belgelerini teslim eden ve yasal tahkikatların tamamlanarak evlenmelerinde herhangi bir mani bulunmayan çiftlerin nikahları; 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan modern nikah salonlarında kıyılıyor. Yoğun hizmet mesaisi ve programları elverdiği ölçüde başvuruda bulunan çiftlerin nikah merasimlerine katılarak nikahlarını kıymaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, dünya evine girerek yuva kuran Gebzeli çiftleri bu mutlu günlerinde de yalnız bırakmıyor.