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2 Bin Kilo Elektronik Atık, Geri Dönüşüme 1 Ayda Kazandırıldı

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri atık toplama projesi çerçevesinde şubat ayı başında yaklaşık 2 bin kilo elektronik atık topladı

2 Bin Kilo Elektronik Atık, Geri Dönüşüme 1 Ayda Kazandırıldı

27 Şubat 2023 Pazartesi 14:17

 KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri atık toplama projesi çerçevesinde şubat ayı başında yaklaşık 2 bin kilo elektronik atık topladı.
İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin uyguladığı çevre projeleri okulların yanı sıra işyeri ve hanelerde sürdürülüyor. Okul, işyeri ve evlerden elektronik atıkları toplayan ekipler, şubat ayı başında gerçekleştirdikleri etkinlikte 2 bin kilo e-atık topladı. Yetkililer, bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su kirliliği ile toprak kirliğine yol açtığını, atıkların ayrı toplanması sayesinde ise ekonomik kazanç haline dönüştüğü belirtti. Elektronik atıkların içerisinde bulunan ağır metallerin ise toprağa ve suya karışması ile canlı yaşamını olumsuz etkilediği ifade edildi.

İHA
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