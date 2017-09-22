2 çocuk babası intihar etti Çalıştığı fabrikanın Konya’ya taşınmasının ardından eşi ve çocuklarından uzak kaldığı için bunalıma giren 37 yaşındaki Cüneyt Işık kendini asarak intihar etti.

22 Eylül 2017 Cuma 16:07