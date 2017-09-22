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2 çocuk babası intihar etti

Çalıştığı fabrikanın Konya’ya taşınmasının ardından eşi ve çocuklarından uzak kaldığı için bunalıma giren 37 yaşındaki Cüneyt Işık kendini asarak intihar etti.

2 çocuk babası intihar etti

22 Eylül 2017 Cuma 16:07

Gebze Unilever Fabrikası bir süre önce Konya’ya taşınmıştı. Fabrikada çalışan işçiler de işsiz kalmamak için Konya’ya yerleşmişti. İzmit Bağçeşme'de oturan, evli ve 2 çocuk babası Cüneyt Işık da bu işçiler arasında yer alıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan eşi Hande Işık ve 2 kızına çok düşkün olan Cüneyt Işık eşinin Konya’ya tayini çıkarmak için çok uğraştı ancak başaramadı. Konya’da bunalıma giren Cüneyt Işık kendini asarak intihar etti. Ardında yaşadığı bunalım ve borçları ile ilgili mektup da bırakan Işık’ın eşine iş arkadaşları öldüğünü söyleyemedi. Hande Işık’ı arayan iş arkadaşları Cüneyt Işık’ın elektrik akımına kapılarak yaralandığını söyledi. Eşinin intihar ettiğini öğrenen Hande Işık büyük bir şok yaşadı. Cüneyt Işık’ın cenazesi memleketi Bursa’da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
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