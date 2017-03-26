2 çocuk babasının cesedi bulundu

Derince' de 2 çocuk babası 40 yaşındaki Tuncay Katmış'ın arazide cesedi bulundu. Katmış'ın vücudunda yara bulunmazken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün, öğle saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi'nde TEM kenarındaki boş arsada cesedi görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, ölen kişinin Esentepe Mahallesi'nde oturan Tuncay Katmış olduğu belirlendi. Tuncay Katmış'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Tuncay Katmış'ın vücudunda herhangi bir yara bulunmazken, cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.