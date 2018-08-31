2 Dev Tesis Hizmete Giriyor

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin 4K ile formüle ettiği projelerden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Kent Park kısa bir süre sonra hizmete açılıyor.

Kocaeli’nin en büyüğü özelliğine sahip olan ve modern yapısıyla adeta bir çekim merkezi olacak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin çevre düzenlemelerini inceleyen Demirci, açılış için çalışmaların başladığını belirtti. Projenin tamamlanma aşamasında olduğunun altını çizen Demirci, büyük bir eğitim, sanat, spor ve sosyal merkezi şeklinde tasarladıkları Kültür Merkezi’nin ilçeye değer katacağını belirtti.



Kocaeli’nin En Büyüğü



Tam donanımlı bir şekilde planlanan ve bölgede çok önemli bir ihtiyacı giderecek olan Kültür Merkezi’ndeki incelemelerinde detaylarıda aktaran Demirci, 850 kişilik konferans salonuna sahip tesisin içerisinde sinema ve nikah salonlarınında bulunduğunu belirtti. Açık kapalı otopark alanlarıyla zenginleştirilen merkezin bir bölümünü eğitim, sanat, spor ve kültürel alanlara ayırdıklarını da açıklayan Demirci, Anne Çocuk Kulübü, Bilgievi, Gençlik Merkezi, Millet Kütüphanesi, Sanat ve spor merkezleriyle zenginleştirilmiş bir yapıyı hizmete açacaklarını söyledi. Ayrıca Kültür Merkezi içerisinde teras konumuna sahip büyük bir aile çay bahçesininde olacağını aktaran Demirci, yeşil bir proje olarak planladıkları tesisin çevresinde çeşitli çevre düzenlemelerininde devam ettiğini vurguladı.



Yeni Bir Sosyal Yaşam Alanı