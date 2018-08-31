2 Dev Tesis Hizmete Giriyor

Kocaeli’nin En Büyüğü
Tam donanımlı bir şekilde planlanan ve bölgede çok önemli bir ihtiyacı giderecek olan Kültür Merkezi’ndeki incelemelerinde detaylarıda aktaran Demirci, 850 kişilik konferans salonuna sahip tesisin içerisinde sinema ve nikah salonlarınında bulunduğunu belirtti. Açık kapalı otopark alanlarıyla zenginleştirilen merkezin bir bölümünü eğitim, sanat, spor ve kültürel alanlara ayırdıklarını da açıklayan Demirci, Anne Çocuk Kulübü, Bilgievi, Gençlik Merkezi, Millet Kütüphanesi, Sanat ve spor merkezleriyle zenginleştirilmiş bir yapıyı hizmete açacaklarını söyledi. Ayrıca Kültür Merkezi içerisinde teras konumuna sahip büyük bir aile çay bahçesininde olacağını aktaran Demirci, yeşil bir proje olarak planladıkları tesisin çevresinde çeşitli çevre düzenlemelerininde devam ettiğini vurguladı.
Yeni Bir Sosyal Yaşam Alanı
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi incelemesinin ardından hemen yanı başında hizmete girecek olan Kent Park’ta değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şevki Demirci, kısa bir süre sonra Kültür Merkezi ile birlikte Kent Park’ında ilçeye değer katacağını açıkladı. Ekonomik açıdan ilçeye büyük bir katkı sunacak olan sosyal yaşam alanının içeriği hakkında bilgiler veren Demirci, alış-veriş alanlarıyla bütünleşen tesiste, kafe-restorantlar, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, büyük bir park ve etkinlik alanlarının bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde olduğu gibi Kent Park’ta da yeşile önem verdiklerini söyleyen Demirci, proje içerisinde toplamda 4.1 metrekare yeşil alanın oluşturulmaya devam edildiğinide sözlerine ekledi.