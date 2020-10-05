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2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

72 yaşında ki Ali Deniz isimli Alzheimer hastası olduğu belirtilen vatandaş, dün (pazar) günü 'Ben camiye gidiyorum' diye evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:42

Derince 44 Evler Mahallesi Aktop Sokak No:9 adresinde ikamet eden 72 yaşında ki Ali Deniz isimli Alzheimer hastası olduğu belirtilen vatandaş, dün (pazar) günü  'Ben camiye gidiyorum' diye evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Dün öğle saatlerinde evden çıkan vatandaşın yakınları; aramadıkları yer kalmadı; emniyete ise 'kayıp' başvurusunda  bulunuldu. Kayıp olan vatandaş her yerde aranıyor. Yakınları; üzerinde mavi tişört olan bu yaşlı ve hasta vatandaşı görenlerin emniyete veya 0505 016 27 41 no'lu telefondan oğlu Orhan Deniz'e haber verilmesi istendi.

 

 

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