2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Kocaeli CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet 'Her 68 çocuktan biri otizm riski ile doğduğu günümüzde, ülkemizde 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk bulunmasına ve otizmin görülme oranının hızlı artışına rağmen toplumumuzda otizm halen daha yeteri kadar bilinmemekte.

Türkiye’de 10 kişiden sadece üçü otizm spektrum bozukluklarından haberdarken, bu üç kişiden sadece biri otizm hakkında doğru bilgilere sahip.

Geleceğimiz olan çocuklarımız ve aileleri için son derece önemli olan Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) Ulusal Eylem Planı üç buçuk yıl sonra, geçtiğimiz sene 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açıklamak için bile üç buçuk sene beklediği ve yaklaşık beş ay önce açıkladığı Otizm Eylem Planı hakkında maalesef kayda değer bir gelişme görülmemesi bizler ve ziyadesiyle Otizmli çocuk sahibi aileleri üzmektedir.

Bizler de milletimizin meclise seçerek gönderdiği temsilcileri olarak, bu eylem planının daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve Otizmli birey sahibi ailelerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermesi adına daha çok çalışmak isterdik. Fakat kamuoyunun da bildiği gibi ülkemizin kaderini tayin edecek bir referandum ile karşı karşıyayız.

Halkımızın gerçek sorunlarını konuşarak ve nihayete vardırmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, sorunları konuşmak yerine 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandum için memleketimizin dört bir yanında ölüm kalım savaşı vermekteyiz.

Ancak 16 Nisan’ın hayırlı geçmesi halinde, halkımızın gerçek sorunlarını milletin meclisinde yeniden konuşmaya başlayacak, çözmek için dirsek çürütmeye devam edeceğiz. Otizmli birey sahibi ailelerimizin sorunlarını konuşmak yerine, ismi anayasa olan ancak bir garabetten farkı olmayan referandumu konuşmak zorunda olduğumuz için çok üzgünüz.

En kısa zamanda yeniden sorunlarınızı konuşmaya başladığımız günlerin yakın olduğunu ve Otizm farkındalığının yurt sathına yayılması için çalışacağımızın bilinmesini isterim.