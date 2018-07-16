2 Yılda 60 Bin Araçlık Otopark

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde otopark sıkıntısı yaşanmaması için 1 daireye 1 otopark zorunluluğu ve yeni teşvikler içeren köklü çözümler getirmişti. Ülkemizde uygulanmakta olan otopark yönetmeliğince 3 daireye 1 otopark uygulamasını sonlandırılarak, her daireye 1 otopark zorunluluğu getirilmişti. Türkiye’de bir ilk olan, 2 yıldır kentimizde uygulanan bu uygulama ile inşaatı yeni başlayan binalarda 60 bin araçlık otoparkın kendi parseli içinde yer alması sağlandı.

ARAÇ SAYISINDA YÜZDE 150 ARTIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 2005-2018 yılları arasında araç sayısı yaklaşık yüzde 150 artış olması ve her yıl ortalama 22 bin aracın Kocaeli’deki trafiğe dâhil olmasıyla birlikte harekete geçti. Başlattığı uygulama ile ülke genelinde uygulanmakta olan 3 konut için istenen 1 otoparkın bedele dönüştürmesini kaldırarak, 1 konuta 1 otopark zorunluluğu getirdi. Kocaeli’de inşaatına başlanılan binaların altında veya yanında otopark yerinin ayrılması zorunlu hale getirildi. Bu karar ile sokak ve caddelerden araçların arındırılmasını ve olası felaket ve acil durumlarda, itfaiye ve ambulans geçişleri için daha uygun şartlar oluşturmayı hedeflendiğini belirten Büyükşehir Başkan vekili ve İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Yüksek Mimar M. Zekeriya Özak, alınan kararın ikinci yılında kent genelinde sonuçlarının olumlu olduğunu ve ne kadar isabetli bir uygulama olduğuna dair geri dönüşlerin olduğunu belirtti.

HEDEFLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE SONUÇLAR ALDIK

Özak ayrıca “Bu kararı alırken 5 yılda 40 bin aracın sokaklardan çekilmesi hedeflenmişti. Ancak uygulamanın ikinci yılında hedefimizi çoktan yakaladığımızı ve fazladan 40 bin aracın sokaklardan çekilerek kendi parseli içinde çözümlendiğini gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun önderliğinde ve meclisimizin oybirliği ile aldığı kararın sıkı takibi ile 2 yılda bu hedefe ulaşıldı. Kent genelinde binasının bulunduğu arsasında otopark yapanların oranı bu süre içinde %44’ten % 92’ye yükseldi” dedi. Yapılan basın açıklamasında hazır bulunan Büyükşehir İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler ise“ Yapılan araştırmalar sonucu ve TUİK verilerine göre; 2 yıl içerisinde trafiğe katılan araç sayısı 44.000 iken, Meclis Kararı ile alınan tedbirler sonucu 60.000 araçlık otopark alanı oluşturuldu. Böyle devam etmesi halinde sokaklardan daha fazla aracın çekilmesi hedefleniyor.” İfadesinde bulundu.