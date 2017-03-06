- İlk yılında 10 bin kadına ulaşılarak 15 milyon liranın üzerinde ekonomik değer yaratan projenin yeni döneminde 10 bin kadına daha girişimcilik ve teknoloji eğitimi verilecek

- Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan:

- "Projenin ilk yılında 10 bin kadına ulaşmıştık. Yeni dönemde 10 bin kadına daha eğitim vererek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

KOCAELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin 10 ilde 10 bin kadının eğitim alacağı yeni dönemi başladı.

İlk yılında 10 bin kadına ulaşılarak 15 milyon liranın üzerinde ekonomik değer yaratan projenin yeni döneminde de 10 bin kadına daha girişimcilik ve teknoloji eğitimi verilecek.

Yaklaşık 6 ay sürecek eğitimler, 140 danışman öğretmen tarafından Adana, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sivas ve Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Projenin İZMEK Kurs Merkezindeki tanıtım programına TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hakan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Aydın Kolat katıldı.

Katırcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 15 yılda kadınların her alanda istikrarlı bir şekilde yükseldiğini söyledi.

Komisyon olarak amaçlarının kadınların siyasetteki oranını arttırmak ve bunu kalıcı hale getirmek olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, "Avrupa'daki kadının siyasetteki yeri ortalama yüzde 22-24 arasıdır. Kritik eşik de yüzde 30-35'tir. Bu sürece baktığımızda en fazla 2 dönem sonra Avrupa'daki oran ile kritik eşiği aşıyoruz ve dünya ortalamalarını yakalayacağız." diye konuştu.

Katırcıoğlu, bunu sadece siyasette değil iş dünyasında da artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, kadınların iş dünyasındaki ağırlığının artmasına yönelik çalışmaları da komisyon olarak hayata geçirdiklerini anlattı.

- "20 ilde 20 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz"

Vodafone Üst Yöneticisi Colman Deegan da ülkelerin gelecekte global rekabette var olabilmesinin ancak kadınların ekonomiye daha fazla katılımıyla mümkün olacağını söyledi.

Şirket olarak 10 yıldır faaliyette bulundukları Türkiye'de 20 milyar liraya yakın yatırım yaptıkları bilgisini veren Deegan, Türkiye pazarına girmelerinin hemen ardından hayata geçirdikleri Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 29 milyon liralık sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduklarını ifade etti.

Deegan, toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasının ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasının "akıllı ekonomi modeli" olarak benimsenmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık ve 2,5 milyon lirayı aşkın sosyal yatırım yaptık. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ile kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye tam katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de projemizin yeni dönem kursiyer eğitimlerini 10 ilde birden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 6 aylık dönemde 10 bin kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Projenin ilk yılında 10 bin kadına ulaşmıştık. Yeni dönemde 10 bin kadına daha eğitim vererek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz."

Kadınları güçlendirmenin ve fırsatlar sunmanın kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Deegan, "İnsanların hayatının nasıl değiştiğini görmek gerçekten çok önemli. Bizim de gerçekten çok önemli başarı hikayelerimiz var. Bu programı desteklediğimiz için çok heyecanlıyız." dedi.

- "Girişimciliği kadın önceliğinde birleştirdik"

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Başyemenici de kamu ve özel sektörün bir araya gelerek güzel işler başardığı bir kurum olarak girişimciliği kadın önceliğinde birleştirdiklerini söyledi.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ile üreten kadınları girişimcilik eğitimleriyle desteklediklerini ve eğitimler sonunda kadınların daha donanımlı olması için uğraş verdiklerini vurgulayan Başyemenici, Vodafone Vakfı ile Bilişim Vakfı'na teşekkür ederek, gelecek yıllarda daha fazla ilde eğitim verilmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol mensupları eğitim verilen kursiyerleri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

- Proje hakkında

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi kapsamında kursiyerlere, teknoloji ve girişimcilik alanında uygulamaya yönelik, kolay anlaşılır ve kısa içerikler barındıran 24 saatlik sertifikalı eğitim programı uygulanıyor.

Projenin yeni döneminde, ilk dönemden farklı olarak, eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığının e-öğrenme platformuna yüklenecek ve daha fazla kadının eğitimlerden faydalanması sağlanacak.

Eğitim almaya başlayan kursiyerler, ürünlerini projenin online satış sitesi olan "oncekadin.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Siteye üye kursiyerleri cesaretlendirip, teşvik etmek için ekim ayında düzenlenecek yarışmada, başarılı kadınlar "can suyu sermayesi" ile ödüllendirilecek.

"Girişimcilikte Önce Kadın Projesi"nin yeni dönemi başladı