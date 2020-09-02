20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak

Kocaeli genelindeki yollarda yeni otokorkulukların imalatı ve hasarlı otokorkulukların onarımı için “Kocaeli Kent Geneli 5 etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

Ulaşımda yol konforuna önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında yol güvenliğine de önem veriyor. Şehir genelindeki yollarda hasar alan otokorkulukların onarımı ve yeni otokorkulukların imalatı için Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ağustos Salı günü “Kocaeli Kent Geneli 5 etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi. İş kapsamında 20 kilometre yeni otokorkuluk imalatı yapılacak.

6 KM OTOKORKULUĞUN ONARIMI YAPILACAK

Yapılacak olan yapım işi kapsamında 20 kilometre yeni otokorkuluk imalatı gerçekleştirilecek. Yeni imalatların yanı sıra Kocaeli genelindeki yollarda hasarlı olan 6 kilometrelik otokorkulukların onarımı da yapılacak. Gerçekleştirilecek olan çalışma ile yolların daha düzenli bir görünüme sahip olması ve yol güvenliği açısından daha iyi olması sağlanacak.

İHALEDE 3 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen “Kocaeli Kent Geneli 5 etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapım İşi” ihalesine üç firma teklif verdi. En yüksek teklif 3 milyon 948 bin TL ile Antakya Galvaniz LTD’den gelirken en düşük teklif 3 milyon 769 bin TL ile Çepaş Galvaniz Demirçelik İnşaat’tan geldi.



