2017 nasıl geçti?

Acısıyla, tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı. 2017 gerek Türkiye ve gerekse Dünyada önemli olaylara sahne olurken, aynı zamanda Gebze Bölgesi ve Kocaeli için de bir çok gelişmelere sahne oldu. Türkiye’nin ekonomik başarılarının aynı sıra Bölgesel güç olarak bir çok başarılı işlere imza attığı 2017 yılı aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini etkileyecek Hükümet sistemi değişikliğine de sahne oldu. Türkiye’nin Kudüs ve Filistin davasında BM’de ABD’ye tarihinin en büyük yenilgilerinden birisini yaşatması, Fırat Kalkanı harekatının başarıyla sona erip sınırlarımızın terör örgütü DAEŞ’den temizlenmesi, yerli İHA ve SİHA’ların Bölücü Terör Örgütü PKK’ya ardı ardına indirdiği darbeler, Rusya ve İran ile kurulan dengeler 2017 yılına damga vuran gelişmelerdi.

Peki ya 2018 nasıl geçecek? Her yıl başında insanlarımızın ortak temennisi Barış ve Huzur dolu bir yıl olması temennisi. Peki biz huzur ve barış için ne yapıyoruz? Örneğin Yılbaşı gecesi havaya silah sıkılması, kavgalar, gürültüler Barış ya da huzurun neresinde? Bu yüzden dileklerimiz sadece temenni boyutunda kalmamalı, herkes huzur ve barış için elini taşın altına koymalı. Önce kendi çevremizde yenilikler ve değişiklikler yapmalı, sonra da devlet büyüklerimizin barışa, huzura, kardeşliğe ve sevgiye katkılarını beklemeliyiz. 2017 yılında yüreğimi cız ettiren en önemli oaly ise, yılın son günlerinde ortaya çıkan Fatih’in yadigarı Hünkar Çayırı’nın devredilmesi oldu. Ama bizler mücadelemizi bırakmayacağız ve bu tarihi mekanın Gebzelinin olması için çalışacağız.

GEBZE BÖLGESİ’NDE 2017 NASIL GEÇTİ?

Peki 2017’yi nasıl geride bıraktık. Önce kısa konu başlıklarıyla 2017 yılında Gebze bölgesinde nasıl geçtiğine bakalım:

-22 Ocak: Yakıt toplama tankından sızan petrol son 15 yılın en büyük çevre felaketine neden oldu. Kocaeli körfezi denizinde kirlilik oluştu.

14 Şubat: Fırat Kalkan Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Darıcalı Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim yürekleri dağladı.

-16 Nisan: Türkiye Başkanlık Sistemi için sandık başına gitti. Kocaeli’den %56.7 Evet oyu çıkarken, %43.3 Hayır oyu çıktı.

-2 Haziran: Mermerciler Fuarı projesi Gebze Belediyesi meclisinde onaylandı.

-6 Haziran: Ankara’dan Adalet Yürüyüşü’nü başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gebze’ye ulaştı.

-26 Eylül: Gebze Teknik Üniversitesi 10 Araştırma Üniversitesi’nden biri oldu.

-27 Aralık: Hünkar Çayırı’nın Erzincanlılar Kültür ve Eğitim Vakfı’na 30 yıllığına kiralandığı açıklaması yapıldı.

TÜRKİYE’DE 2017 NASIL GEÇTİ?

1 OCAK- Türkiye 2017 yılına katliam haberiyle girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul’un ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirdi.

5 OCAK- İzmir Adliyesi’ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can hayatını kaybetti.

21 OCAK- AK Parti’nin MHP’nin desteğiyle Meclis’e taşıdığı 18 Maddelik Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören Anayasa değişikliği 339 oyla kabul edildi.

11 MART- Referandum kampanyası kapsamında yapacağı toplantı için Hollanda’ya gitmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önce toplantısı iptal edildi ardından uçuş izni verilmedi. Hollanda ile ilişkiler gerildi.

21 MAYIS- AK Parti’nin 3’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1414 oy alarak 3 yıl aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu.

15 HAZİRAN- Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ne başladı.

5 TEMMUZ- İstanbul Büyükada’da eğitim toplantısı yapan 10 insan hakları aktivisti gözaltına alınarak tutuklandı.

19 EYLÜL- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldırılması talimatını verdiği TEOG sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıklama yaptı ve sınavın kaldırıldığını duyurdu.

22 EYLÜL- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 13 yıldır aralıksız sürdürdüğü görevinden istifa etti.

8 EKİM- ABD Büyükelçiliği, Türkiye’den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

25 EKİM- Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edilen Meral Akşener İYİ Parti’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi.

DÜNYADA 2017 YILI NASIL GEÇTİ

-Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Astana'da başlayan görüşmelerin ilk toplantısında, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.

- ABD Başkanı Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülke (İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya) vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladı.

- İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koyarak 44 yıllık üyeliğin ardından AB'den ayrılma sürecini resmen başlattı..

- Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle" suçladıkları Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı..

- Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'ten beri işgali altında olduğu terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı.

- Myanmar'da silahlı grubun sınır karakollarına saldırıda bulunmasını gerekçe gösteren ordunun, Arakan'da sivilleri hedef alan operasyonlarında binlerce Müslüman hayatını kaybetti..

- Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan etmesine karşın IKBY, bağımsızlık referandumu yaptı.

- İspanya, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Katalonya özerk yönetiminin yetkilerini merkezi hükümete devretti..

- ABD, Kudüs'ü resmen "İsrail'in başkenti" olarak tanıdı..

- İTT ülkeleri, 13 Aralık'ta Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da düzenlenen olağanüstü zirvede, Doğu Kudüs'ü gelecekteki bağımsız Filistin Devletinin başkenti olarak tanıyan İstanbul Deklarasyonu'na imza attı..

- (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği Kudüs tasarısı kabul edildi. 128 ülke kabul, 9 ülke ret, 35 ülke çekimser oy kullandı. ABD’nin BM düzeyinde yaşadığı en büyük yenilgi oldu.