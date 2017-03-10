2017 YGS sınavı için ücretsiz ulaşım ve ilave seferler

12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. Sınava katılacak öğrenciler ve YGS görevlileri, sınav giriş ya da görevli belgelerini göstermek suretiyle belediye otobüslerinden ve deniz ulaşımından sınav günü saat 16.00’ya kadar ücretsiz faydalanabilecek. Sınav süresince araç sürücüleri korna çalmamaları ya da herhangi bir gürültü yapmamaları için uyarıldı. Sınav günü Büyükşehir Toplu Taşıma Denetim Ekipleri de görev başında olacak.

İLAVE SEFERLER YAPILACAK

YGS sınavı için Kocaeli genelinde ihtiyaç görülen hatlara ilave seferler konuldu.

ULAŞIMPARK ve BELEDİYE OTOBÜSLERİ İLAVE SEFERLERİ

BELEDİYE OTOBÜSLERİ :

HAT 210 07: 45 KARTEPE BLD.- ALİKAHYA - BAYINDIRLIK - UMUTTEPE

HAT 255 07: 45 DERBENT - SUADİYE - ARSLANBEY - UMUTTEPE

HAT 265 07: 45 MAŞUKİYE - KÖSEKÖY - UMUTTEPE

HAT 740 07: 45 DEĞİRMENDERE-GÖLCÜK-SAHİL YOLU-İZMİT

ULAŞIMPARK OTOBÜSLERİ :

HAT 10 08:45 - 09:00 - 09:15 (Orduevi’nden Umuttepe’ye)

HAT 13 08:30 (Alikahya’dan)

HAT 70 08:00 - 08:15 (Akpınar TOKİ’den)

HAT 115 08:15 (Körfezkent’ten)

HAT 145 08:15 (60 Evler’den)

HAT 170 07:30 - 08:15 (Umuttepe’ye uzatma)

HAT 175 07:30 (Umuttepe’ye uzatma)

HAT 190 07:30 (Umuttepe’ye uzatma)

HAT 300 07:30 (Dilovası’ndan)

HAT 315 08:30 (Tavşancıl’dan)

HAT 410 07:30 (Emlak Konut’tan)

HAT 435 07:30 (KBB Gebze Garajı’ndan)

HAT 440 08:30 (Yavuz Selim’den)

HAT 515 08:30 (Kentönü’nden)

HAT 525 08:30 - 08:45 (Kentönü’nden)

HAT 530 07:30 (GTÜ önünden)

HAT 550 08:30 (Özgünkent’ten)

HAT 755 07:30 (Karamürsel’den)