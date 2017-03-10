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2017 YGS sınavı için ücretsiz ulaşım ve ilave seferler

Büyükşehir, pazar günü yapılacak YGS sınavı için öğrenci ve görevlileri ücretsiz taşıyacak

2017 YGS sınavı için ücretsiz ulaşım ve ilave seferler

10 Mart 2017 Cuma 12:10

 

12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. Sınava katılacak öğrenciler ve YGS görevlileri, sınav giriş ya da görevli belgelerini göstermek suretiyle belediye otobüslerinden ve deniz ulaşımından sınav günü saat 16.00’ya kadar ücretsiz faydalanabilecek. Sınav süresince araç sürücüleri korna çalmamaları ya da herhangi bir gürültü yapmamaları için uyarıldı. Sınav günü Büyükşehir Toplu Taşıma Denetim Ekipleri de görev başında olacak.

 

İLAVE SEFERLER YAPILACAK

YGS sınavı için Kocaeli genelinde ihtiyaç görülen hatlara ilave seferler konuldu.

 

ULAŞIMPARK ve BELEDİYE OTOBÜSLERİ İLAVE SEFERLERİ

 

BELEDİYE OTOBÜSLERİ                                                                                   :

HAT    210     07: 45 KARTEPE BLD.- ALİKAHYA - BAYINDIRLIK - UMUTTEPE

HAT    255     07: 45 DERBENT - SUADİYE - ARSLANBEY - UMUTTEPE

HAT    265     07: 45 MAŞUKİYE - KÖSEKÖY - UMUTTEPE

HAT    740     07: 45 DEĞİRMENDERE-GÖLCÜK-SAHİL YOLU-İZMİT

 

ULAŞIMPARK OTOBÜSLERİ                                                                             :

HAT      10     08:45 - 09:00 - 09:15          (Orduevi’nden Umuttepe’ye)

HAT      13     08:30                                     (Alikahya’dan)

HAT      70     08:00 - 08:15                        (Akpınar TOKİ’den)

HAT    115     08:15                                     (Körfezkent’ten)

HAT    145     08:15                                     (60 Evler’den)

HAT    170     07:30 - 08:15                        (Umuttepe’ye uzatma)

HAT    175     07:30                                     (Umuttepe’ye uzatma)

HAT    190     07:30                                     (Umuttepe’ye uzatma)

HAT    300     07:30                                     (Dilovası’ndan)

HAT    315     08:30                                     (Tavşancıl’dan)

HAT    410     07:30                                     (Emlak Konut’tan)

HAT    435     07:30                                     (KBB Gebze Garajı’ndan)

HAT    440     08:30                                     (Yavuz Selim’den)

HAT    515     08:30                                     (Kentönü’nden)

HAT    525     08:30 - 08:45                        (Kentönü’nden)

HAT    530     07:30                         (GTÜ önünden)

HAT    550     08:30                         (Özgünkent’ten)

HAT    755     07:30                         (Karamürsel’den)

 

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