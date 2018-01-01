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2017’de bin 200 hayvan sahiplendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında bin 200 sokak hayvanını sahiplendirdi.

2017'de bin 200 hayvan sahiplendirildi

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:02

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Tedavileri yapılan bin 200 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

2016’DA BİN 10 SAHİPLENDİRME

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar sahiplendiriliyor. Bu kapsamda 2016 yılında bin 10 sokak hayvanı sahiplendirilerek yuva sahibi oldu.

 2017’DE BİN 200 SAHİPLENDİRME İLE REKOR KIRILDI

2017 yılında da yine rekor sayıya çıkılarak 1200 sokak hayvanı sahiplendirildi. 5 bin 650 adet sokak hayvanına kuduz aşısı, 2 bin 275 adet karma aşı uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaları önlendi.

 HAYVAN SAHİPLENDİRİLMESİ NASIL OLUYOR?

Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi haftanın 7 günü, 10.00 – 12.00 ve 14.30 – 16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Bakımevlerine gelerek beğendikleri hayvanları ücretsiz bir şekilde sahiplenebiliyor. Hayvan sahiplenmesi sonrasında her bir hayvanın bir karnesi oluşturuluyor. Sokak hayvanını sahiplenen vatandaşlar düzenli aralıklarla bakımevine gelerek, hayvanın bakımları gerçekleştiriliyor. 

 

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