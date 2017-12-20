AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı 2018 bütçesi hakkında söz aldı. Yılmaz sözlerine ilk olarak geçtiğimiz günlerde İzmir’de Okul Müdürü Ayhan Kökmen'e yapılan saldırıyı anarak başladı; “24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayalı bir ay olmadı ki eğitim camiası olarak İzmir'den gelen acı bir haberle sarsıldık. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden müdürümüz Ayhan Kökmen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyorum” diyerek şöyle devam etti.

YILMAZ; “İŞGALCİ İSRAİL TERÖR DEVLETİNİ İLK TANIYAN CHP HÜKÜMETİ!”









“ÖĞRETMENLERİMİZE GÜVENMELİYİZ”





Yılmaz, yaşanan bu menfur saldırıdan dolayı öğretmenlere seslenerek; “Bu vahim olay ve okullarımızda zaman zaman meydana gelen veli baskısı ve şiddeti, keyfî veli şikâyetleri öğretmenlerimiz üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta ve motivasyonlarını düşürmektedir. Siyaset, toplum ve veliler olarak evlatlarımızı emanet ettiğimiz eğitim kadromuza güvendiğimizi hissettirerek öğretmenlik mesleğinin itibarını korumak zorundayız.

Bu vesileyle, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek, mesleğin statüsünü güçlendirmek ve çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla 2017-2023 yıllarını kapsayan bir eylem planı hazırlayarak Öğretmen Strateji Belgesi'ni hayata geçiren Millî Eğitim Bakanımıza ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum” dedi.





“MİLLETİN BÜTÇESİNİ YIRTMAK, MİLLİ İRADEYE SAYGISIZILIK”





Bakanlık bütçesinin yıllara oranla hayli arttığını ve bu artıştan rahatsız olan odakların olduğuna değinen Yılmaz; “2002 yılında 98 milyar olan genel bütçemiz 2018 yılında 762 milyara, 2002 yılında 10 milyar olan eğitime ayrılan bütçe payı 2018 yılında 134 milyara ulaşmış durumda. Bu rakamsal ve reel tablo bize şunu net olarak gösteriyor: Birileri iktidar olamamanın hırsıyla millet bütçesini yırtma küstahlığına başvursa da Türkiye başta eğitim olmak üzere her alanda büyüyor, milletimizin beklediği kalkınma hamlelerine iç ve dış tüm engellemelere rağmen kararlılıkla devam ediyor ve edecek inşallah.

Aziz milletimizin kalkınma iradesinin tezahürü olan milletin bütçesini bu kürsüde yırtmaya kalkan zihniyet, esasında dünden bugüne millet iradesine ve değerlerine saygı duymayan, millet iradesinden korkan bir zihniyettir. İktidarın yolunu sandıkta değil de darbe ve vesayet rejiminde gören, şartlar olgunlaştığında darbenin meşru bir hak olduğuna inanan bu hastalıklı anlayış, ekonomik kalkınmamıza, nitelikli insan kaynağımıza yıllarca darbe vurmuştur. Sadece ekonomimizi değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını sarsan en ağır darbeleri de millet bütçesini yırtan bu zihniyetten aldık” ifadelerini kullandı.





“TERÖR DEVLETİNİ İLK TANIYAN MİLLETİN BÜTÇESİNİ YIRTAN ZİHNİYET”

İşgalci terör devleti İsrail'i İslam ülkeleri içinde ilk tanıyan hükümetin CHP Hükümeti olduğunu hatırlatan Mehmet Akif Yılmaz; “Yurt dışında ülkesini yabancılara şikâyet eden, dış güçlere müdahale çağrısı yapan bu anlayışın en ağır darbesi de yine geçmişte Filistin meselesinde oldu. İslam coğrafyasının kalbine bir hançer gibi saplanan, yıllardır Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ve son olarak haremi namusumuz Mescid-i Aksa'mıza göz diken işgalci terör devleti İsrail'in sözde kurulduğu 1948 yılından bir yıl sonra 1949 yılında İsrail terör devletini ilk olarak tanıyan, tanıyarak meşrulaştıran Müslüman ülke olma zilletini bu millete yaşatan da yine bu millet bütçesini yırtmaya kalkan bu zihniyettir.

Evet, tarih 1949, İsrail'in derhâl tanınması kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi Hükûmetinin Bakanlar Kurulu kararı. İmza: Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan Şemsettin Günaltay ve bakanlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün "İşgalci bir İsrail devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyiz." beyanına rağmen alınan bir Bakanlar Kurulu kararı, İsrail'e can suyu veren bir karar. Aziz milletimizin vicdanında bu işgal ve terör devleti İsrail'in hiçbir zaman tanınmadığı gerçeğini temsilen milletimizin huzurunda bu kararı, bu utanç belgesini yırtmak gerekiyor aslında ama bu kürsünü mehabetine ve bize bu yakışmaz” dedi.

“UTANÇ BELGESİ”



