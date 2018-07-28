2018 Dalga Sörfü Şampiyonası Nefesleri Kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu işbirliği ile Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası, Türkiye’de resmi olarak ilk defa Kandıra’nın Babalı Sörf Köyü’nde gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel dalga sörfçülerinin katıldığı şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Dereceye giren sporcular dalga sörfü milli takımını kurarak, Tokyo’da gerçekleşecek 2020 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etme mücadelesi verecek.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA DÜZENLENDİ

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet programında yer alan Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkılarıyla Türkiye’de resmi olarak ilk defa Kandıra’nın Babalı Sörf Köyü’nde düzenlendi. Ayrıca SUP (kürekli sörf) kategorisinin yarış etabı ise bu sene ilk defa gerçekleşti.







GENİŞ KATILIM OLDU

Dalga Sörfü 2018 Türkiye Şampiyonası’nın ödül töreni ise Babalı Sahili’ndeki plajda gerçekleşti. Ödül törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Osman Aslan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Cüneyt Şensoy, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, büyükşehir yetkilleri, muhtarlar, şampiyonaya sponsor olan firma yetkileri, Babalı halkı, sporcular ve aileleri eşlik etti.

SPOR BİLİNCİNİN OLUŞMASINI ÖNEMSİYORUZ

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Uluslararası arenada yer alan spor branşlarının gelişmesi adına Büyükşehir olarak kentimizin her noktasında özverili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Büyükşehir olarak kentimizde spor bilincinin gelişmesi için sportif faaliyetlere, özellikle tesisleşmeye, spor branşlarında eğitimlere ve kulüplere desteklere büyük önem veriyoruz. Spor; içerisinde saygı, sevgi, merhamet, sağlık, dayanışma ve birliktelik gibi birçok değer barındırıyor. Bu değerleri sporcularımıza ve antrenörlerimize işleyerek, Türkiye geneline yayılan bir spor bilincinin oluşmasını hedefliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlıklarımızla, spor kulüplerimizle, federasyonlarımızla birçok projeyi ve organizasyonu kentimizde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Böylesine güzel organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara, kulüplere ve federasyonumuzave sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

KUSURSUZ BİR ORGANİZASYON

Şampiyonada konuşan Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Cüneyt Şensoy, “Dalga sörfü branşı ülkemizde gelşimekte olan spor branşları arasında yer alıyor.2015 yılından beri faaliyet gösteren bir branş. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na çok kısa süre önce dahil edilen bu branşımızın ilk şampiyonasına ev sahipliği yapmak Kocaeli’ye nasip oldu. Kocaeli kusursuz bir organizasyona imza attı. Buradan dereceye giren sporcularımız ile milli takımımızı oluşturacağız. Şampiyonanın gerçekleşmesinde başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımıza ve sponsor firmalarımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.

FESTİVALLER KENTİ OLARAK ANILACAĞIZ

Ardından söz alan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Kandıramız her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana özelilkle imar planında attığımız adımlarla Kandıra’yı hak ettiği yere taşıdık. İnşallah ilçemiz daha da büyük spor organizasyonlarına imza atacak. Türkiye’de ‘yaz dönemi spor festivalleri’ denince akla ilk gelecek yer Kandıra olacak. Organizasyonda emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlara, Kandıra halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

MUTLULUĞU VE GURURU BİR ARADA YAŞADIK

Ödül töreninde son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksay ise, “Kocaeli olarak Türkiye’de resmi olarak ilk defa gerçekleşen şampiyonaya ev sahipliği yapmanın ve dalga sörfü branşında 2020 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek sporcuların buradan çıkmasının mutluluğunu ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Kocaeli’de turizm her gün gelişiyor. Özellikle mavi bayraklı Kandıra sahillerimiz turizm potansiyeli taşıyan ilçelerimiz başında yer alıyor. Bölgenin tanıtımına, turizmin gelişmesine katkı sağlayacak güzel organizasyonlara imza atıyor. Temennimiz, uluslararası müsabakalarda sporcularımızın en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeleri. Dereceye giren bütün sporcularımızı kutluyorum” dedi.

2020’DE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER

Konuşmaların ardından şampiyonada düzenlenen kategorilerde dereceye giren sporculara başta Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olmak üzere protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya takdimi gerçekleşti. Şampiyonaya sponsor olan firmalar ise sporculara hediyelerini takdim etti. Kategorilerde derece yapan sporcular 2018 yılı Dalga Sörfü Milli Takımını oluşturarak, Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etmek için mücadele edecek.

Stand up paddle (SUP) kategorisinde dereceye giren sporcular

1-Yasin Pehlivan – Kocaeli

2- Aziz Demir- Kocaeli

3- Ömer Faruk Yıldız- Kocaeli

Dereceye giren sporculara kupalarını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy takdim ederken, madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi takdim etti.

Longboard kadınlar açıkyaş kategorisinde dereceye giren sporcular

1-Aleyna Hadimoğlu- Kocaeli

2-Açılay Meriç- İstanbul

3- Elif Naz Doğan







Dereceye giren sporculara kupalarını Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal takdim ederken, madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi takdim etti.

Longboard erkekler açıkyaş kategorisinde dereceye giren sporcular

1-Yasin Pehlivan – Kocaeli

2- Hüseyin Efe Güler- İstanbul

3- Atilla Şenol- İstanbul

Dereceye giren sporculara kupalarını Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken takdim ederken, madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti.

ASLI DEMİRER&GÖKHAN TÜRMEN KONSERİ

Şampiyonanın üçüncü gecesinde madalya töreni sonrası Babalı Plajı’nda Aslı Demirer ve Gökhan Türkmen konseri düzenlendi. İkili plaj üzerine kurulan sahnede şarkılarıyla şampiyonaya renk kattı. Şampiyonanın son gününde ise Kocaeli Kent Orkestrası sahne alarak konser verdi.





