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2018 yılına damga vurdu

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü 2018 yılında bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla spor camiasında adından sıkça bahsettirdi.

2018 yılına damga vurdu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:49

 DARES 2018 YILINA DAMGA VURDU

2013 yılında kurulmasına rağmen sadece ülkemizde değil, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi temsil ederek önemli başarılar elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü başarılarını artırarak devam ettiriyor. Önceki yıllarda gençler atletizmde üç yıl üst üste Avrupa Şampiyonluğu bulunan, karatede ise Eray Şamdan’la Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü,  2018 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarda 4 birincilik, Türkiye şampiyonalarında 8 birincilik, 3 ikincilik,6 üçüncülük, bölgesel yarışmalarda ise 63 birincilik, 51 ikincilik, 81 üçüncülük elde ederek  ulaşılması güç bir rekora imza attı.
Geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Kongre’de tek aday olarak seçime giren Bekir Güven kulübün yeni başkanı olurken, bu süreçte Milli Karateci Eray Şamdan Hollanda Premier Lig Şampiyonluğu elde etti. Berfin Gürsu ise Sırbistan’da yapılan Çocuklar Balkan Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkarak ülkemize altın madalya kazandırdı.
DÜNYA GENÇLİK KARATE LİGİNDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER
Öte yandan genç yıldızları bünyesinde barındıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü milli takımlara sporcu vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 25-27 Mayıs da Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılacak olan ve Dünya Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan 1.Dünya Gençlik Karate Liginde iki sporcuyla ülkemizi tensil edecek. 3 haftadır milli takım kampında bulunan Kutay Gökalp ve Azra Çakır Çarşamba günü müsabakalar için Bulgaristan’a gidecekler.

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