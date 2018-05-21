2018 yılına damga vurdu

DARES 2018 YILINA DAMGA VURDU





2013 yılında kurulmasına rağmen sadece ülkemizde değil, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi temsil ederek önemli başarılar elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü başarılarını artırarak devam ettiriyor. Önceki yıllarda gençler atletizmde üç yıl üst üste Avrupa Şampiyonluğu bulunan, karatede ise Eray Şamdan’la Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2018 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarda 4 birincilik, Türkiye şampiyonalarında 8 birincilik, 3 ikincilik,6 üçüncülük, bölgesel yarışmalarda ise 63 birincilik, 51 ikincilik, 81 üçüncülük elde ederek ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Kongre’de tek aday olarak seçime giren Bekir Güven kulübün yeni başkanı olurken, bu süreçte Milli Karateci Eray Şamdan Hollanda Premier Lig Şampiyonluğu elde etti. Berfin Gürsu ise Sırbistan’da yapılan Çocuklar Balkan Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

DÜNYA GENÇLİK KARATE LİGİNDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER