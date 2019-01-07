2018’de 870 hayvan sahiplendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Tedavileri yapılan 870 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.



870 HAYVANA YENİ YUVA



Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar sahiplendiriliyor. Bu kapsamda 2018 yılında 870 sokak hayvanı sahiplendirilerek yuva sahibi oldu.

10 BİN 512 ZİYARETÇİ



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilite, kısırlaştırma, aşılama gibi hizmetleri için 170 dönümlük doğal yaşam alanı Türkiye’ye örnek olarak gösterildi. 2018 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini 10 Bin 512 kişi ziyaret etti.

7 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ



Büyükşehir Belediyesi’nin kendi alanında benzeri bulunmayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan sağlığı ve hakları kapsamında önemli bir görevi de yerine getiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez, 2018 yılında 5 bin 178 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Merkezde 7 bin 357 yaralı hayvanın ise tedavisi yapıldı. Tedavi ve rehabilite edilen 870 hayvan ise isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak sahiplendirildi.

HAYVAN SAHİPLENDİRİLMESİ NASIL OLUYOR?



Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi haftanın 7 günü, 10.00 – 12.00 ve 14.30 – 16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Bakımevlerine gelerek beğendikleri hayvanları ücretsiz bir şekilde sahiplenebiliyor. Hayvan sahiplenmesi sonrasında her bir hayvanın bir karnesi oluşturuluyor. Sokak hayvanını sahiplenen vatandaşlar düzenli aralıklarla bakımevine gelerek, hayvanın bakımları gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaları önlendi.