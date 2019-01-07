banner400
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2018’de 870 hayvan sahiplendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 870 sokak hayvanını sahiplendirdi

2018'de 870 hayvan sahiplendirildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:49

banner401

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Tedavileri yapılan 870 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.


870 HAYVANA YENİ YUVA


Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar sahiplendiriliyor. Bu kapsamda 2018 yılında 870 sokak hayvanı sahiplendirilerek yuva sahibi oldu.

 

10 BİN 512 ZİYARETÇİ


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilite, kısırlaştırma, aşılama gibi hizmetleri için 170 dönümlük doğal yaşam alanı Türkiye’ye örnek olarak gösterildi. 2018 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini 10 Bin 512 kişi ziyaret etti.

 

7 BİN HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ


Büyükşehir Belediyesi’nin kendi alanında benzeri bulunmayan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvan sağlığı ve hakları kapsamında önemli bir görevi de yerine getiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez, 2018 yılında 5 bin 178 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Merkezde 7 bin 357 yaralı hayvanın ise tedavisi yapıldı. Tedavi ve rehabilite edilen 870 hayvan ise isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak sahiplendirildi.

 

HAYVAN SAHİPLENDİRİLMESİ NASIL OLUYOR?


Büyükşehir Belediyesi Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi haftanın 7 günü, 10.00 – 12.00 ve 14.30 – 16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Bakımevlerine gelerek beğendikleri hayvanları ücretsiz bir şekilde sahiplenebiliyor. Hayvan sahiplenmesi sonrasında her bir hayvanın bir karnesi oluşturuluyor. Sokak hayvanını sahiplenen vatandaşlar düzenli aralıklarla bakımevine gelerek, hayvanın bakımları gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaları önlendi.

banner402
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Taşköprülülerde Kılcan ve yönetimi güven tazeledi Taşköprülülerde Kılcan ve yönetimi güven tazeledi
Osmangazi Köprüsü'ne İndirim mi Geliyor ? Osmangazi Köprüsü'ne İndirim mi Geliyor ?
SEDAŞ'tan Yenilikçi Uygulama! SEDAŞ'tan Yenilikçi Uygulama!
Sarıkamış şehitleri anılıyor Sarıkamış şehitleri anılıyor
41 Genç’te 5. Dönem Başlıyor! 41 Genç’te 5. Dönem Başlıyor!
Bazı Tütün Ürünlerinde ÖTV Artırıldı Bazı Tütün Ürünlerinde ÖTV Artırıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Taşköprülülerde Kılcan ve yönetimi güven...
Merkezi Gebze’de bulunan Kocaeli Gebze- Çayırova-Darıca-Dilovası İlçeleri Taşköprülüler Derneği haftasonu...

Haberi Oku