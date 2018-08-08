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2018’in En Kapsamlı Göç Zirvesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kartepe Zirvesi bu yıl, insanlığı derinden etkileyen “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanacak. 26-28 Ekim tarihlerinde Kartepe Green Park Hotel’de gerçekleşecek olan zirveye, Türkiye ve dünyadan çok sayıda bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ve medya mensubu katılacak.

2018'in En Kapsamlı Göç Zirvesi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:59

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KARTEPE ZİRVESİ’NİN ONUR KURULU BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU

Kartepe Zirvesi 2018, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Onur Kurulu Başkanlığında toplanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın Kartepe Zirvesi çalışmaları münasebetiyle ziyaret ettikleri Bakan Çavuşoğlu; zirvenin uluslararası kimliği ve ele aldığı dünya meselesi göçün, etkin işlenmesi için dışişleri imkânlarının da aktif kullanılacağını teyit etti.

 

GÖÇE ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ

26-28 Ekim’de düzenlenecek Kartepe Zirvesi; 2 konferans, 2 çalıştay, 24 panel, 11 akademik oturumla 2018’in göç temalı en büyük uluslararası organizasyonu olacak. “Göç ve Mültecilik” kavramlarının Türkiye ve Dünya açısından çok yönlü bir perspektifle değerlendirileceği Kartepe Zirvesi 2018’de elde edilen sonuçlar; bir önceki yılda olduğu gibi bildirgeye dönüştürülerek başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki pek çok politika yapıcı ve karar alıcı kurumla resmi olarak paylaşılacak.

 

BAŞVURULAR 17 AĞUSTOS’A KADAR

Şimdiden yerli ve yabancı entelektüel, bilim insanı, siyasetçi ve medya mensubunun yoğun ilgi gösterdiği Kartepe Zirvesi 2018 akademik oturumları için tebliğ başvuruları ise 17 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.

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