banner400
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2019'a Ekiple Birlikte Girdi

SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ve SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, yılbaşı gecesinde, enerjinin sürekliliği için meşakkatli çalışmalar yapan ve vatandaşların elektriklerinin kesilmemesi, hizmetin devamı için 7/24 vardiyada görevde olan SEDAŞ Bolu İşletme Bakım Ekipleriyle birlikte girdiler.

2019'a Ekiple Birlikte Girdi

02 Ocak 2019 Çarşamba 08:07

SEDAŞ 2019 yılbaşı gecesinde de 20 bin kilometrekarelik Bölgesinde yer alan 33 noktadaki Dağıtım Birimlerinde kesintisiz enerji için alarmdaydı. SEDAŞ Gebze SCADA kumanda Merkezinde Şebeke Operasyon ekibi Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illeri genelindeki enerjinin şebekedeki durumunu yakından takip altına alırken, SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ve Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk, Bolu İşletmesinde İşletme Bakım Ekipleri ile yeni yılı birlikte karşıladılar. 

SEDAŞ işletme Bakım Ekipleriyle yeni yıl gecesi bir araya gelen  SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, çalışanlarla yaptığı konuşmada “2019 yılında SEDAŞ Ailesi’nin güzel çalışmalara imza atacağını ve müşteri memnuniyetine ait SEDAŞ’ın hedefleri için SEDAŞ’ın tüm hızıyla elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdürmeye, SEDAŞ’ın bölgesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini, 2019 yılında başarılı çalışmalarını sürdürecek olan tüm SEDAŞ çalışanlarını şimdiden tebrik ettiğini” belirtti. 

Dr.Necmi Odyakmaz, “Tüm paydaşlarımızın yanında olmaya, bölgemiz için katma değer sağlamaya, ülkemizin kalkınmasına, sosyal ve iktisadi alandaki büyümesine olumlu katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle SEDAŞ’ın bugünlere gelmesine katkı sağlayan başta SEDAŞ çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım adına teşekkürlerimi sunar, 2019 yılının ülkemiz ve şirketimiz için daha büyük başarılara ulaşacağımız bir yıl olmasını dilerim.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Liselere Nanoteknoloji’yi anlattı Liselere Nanoteknoloji’yi anlattı
Karaosmanoğlu,'Dâhiler yetişsin istiyoruz' Karaosmanoğlu,'Dâhiler yetişsin istiyoruz'
Büyükakın, 'Dost Meclisi'ne Katıldı Büyükakın, 'Dost Meclisi'ne Katıldı
CHP'lilerden Aday Tepkisi! CHP'lilerden Aday Tepkisi!
Eğitim Uçağı Düştü: 1 Yaralı Eğitim Uçağı Düştü: 1 Yaralı
HAKSEN Yılın İlk Açıklamasını Yaptı! HAKSEN Yılın İlk Açıklamasını Yaptı!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Liselere Nanoteknoloji’yi anlattı
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Nanoteknoloji Enstitüsü Öğr. Gör. Şafak Gök, liseli öğrencilere verdiği...

Haberi Oku