2019'un İlk Bebeğine Ezan Okudu!

2019 yılının ilk bebeği, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Miraç Umut adı verilen bebeğin kulağına ezanını ve ismini okudu. Yeni yılın ilk dakikalarında üç buçuk kilo ağırlığında doğan Miraç Umut’un annesini ve babasını tebrik eden Büyükakın, Can ailesine altın hediye etti.



Büyükakın’ın bu nazik ziyaretinden dolayı çok memnun olan Can ailesi, Büyükakın’dan çocuklarının kulağına ezan okumasını istediler. Büyükakın ailenin talebini kırmadı, çocuğun kulağına ezan okuyup, ailesi tarafından önceden belirlenen Miraç Umut ismini kulağına söyledi.



BAHTI AÇIK OLSUN



Doğup büyüdüğü Derince’de 2019 yılının ilk bebeğinin dünyaya gelmiş olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Büyükakın, “2019 yılı, yeni doğan bebeğimiz gibi güzel olsun. Yavrumuzun adı Miraç Umut. Anne ve babanın isteği üzerine bebeğimizin kulağına ezanını ve ismini okudum. Yavrumuz adı gibi hep yükseklerde, hep umut dolu olsun. Rabbim ailesine, memleketine, milletine hayırlı evlat eylesin. Bahtı açık olsun” ifadelerine yer verdi.