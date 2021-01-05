2020 Yılında Darıca'da Bin 256 Çift Evlendi

Darıca’da 2020 yılında 132’si yabancı evlilik olmak üzere toplamda bin 256 çift evlenerek dünya evine girdi.

Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2020 yılında evlilik işlemleri için 132’si yabancı evlilik olmak üzere başvuran toplam bin 256 çiftin resmi nikahını kıydı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikâh salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da yer alıyor.

BAŞKAN BIYIK MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Mutlu bir yuva kurmak için Darıca Belediyesi’ne başvuran çiftleri Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Vatandaşların isteklerini kırmayarak bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu.















