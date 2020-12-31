2020’de 2 bin 309 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 8 bin 58 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi.

6 BİN 980 SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkânın sağlandığı merkezde 6 bin 980 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

2 BİN 309 HAYVANA SICAK YUVA

2020 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 8 bin 58 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi.















