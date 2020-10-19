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2020’de De Ziyaretçilerin Gözdesi “ORMANYA”

Büyükşehir Belediyesi’nin prestijli projelerinden Ormanya Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Doğa Koruma alanı oldu.

2020'de De Ziyaretçilerin Gözdesi 'ORMANYA”

19 Ekim 2020 Pazartesi 10:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Ormanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık iki ay kapalı olmasına rağmen yılın 9 aylık döneminde 2 milyon 417 bin 998 kişiyi ağırlayarak Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Doğa Koruma alanı oldu. 2019 yılında 7 milyon 211 bin ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya 2020’de de zirveyi korudu.

 

ORMANYA ZİRVEYİ KORUDU

2018’de açılan ve bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olmayı başaran Ormanya, sadece bulunduğu ilden değil çevre ve uzak illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kısa süre zarfında 2019’un en çok ziyaret edilen Doğa Koruma alanı oldu. Toplumun her kesimine hitap eden Ormanya’da birbirinden farklı on bir bölüm ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmez rotası olan Ormanya, bu sebeple 2020’de de zirvedeki yerini korudu.

 

MASKESİZ GEÇİŞE İZİN YOK

Kocaeli ve çevre illerden sık sık ziyaretçi ağırlayan Ormanya, pandemi kurallarına azami önem gösteriyor. Alan içerisinde sık sık pandemi uyarılarının yer aldığı tabelalar bulunuyor. Anons sistemi ile sosyal mesafe ve maske takılmasıyla ilgili uyarılar yapılarak güvenlik kontrolü gerçekleşiyor. Hafta sonlarının yoğunluğu sebebi ile jandarma ekipleri girişte denetleme yaparak maskesiz geçişe izin vermiyor.

 

ACENTELERİNİN UĞRAK NOKTASI
Önemli Doğa Turizmi destinasyonları arasında kısa sürede yerini alan Ormanya; İstanbul, Eskişehir, Konya, Ankara, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Edirne gibi şehirlerden çıkışlı, önemli turizm acentelerinin düzenlediği binlerce turun öncelikli rotasında yer alıyor.

 

KAMPÇILIĞIN MERKEZİ OLDU
Pandemi sürecinde doğaya kaçışın başlamasıyla birlikte Ormanya Kamp Alanı’da birçok yerli ve yabancı kampseveri alanında misafir edildi. Pandemi kurallarının devam ettiği alanda, birçok noktaya dezenfektanlar konuldu. Çadırların sosyal mesafeye uygun olarak kurulmasına da önem gösterildi. Yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, İspanya, Hollanda, Rusya, ve Fransa gibi ülkelerden turistleri de ağırlayan Ormanya kamp alan,ı pandemi süresince toplamda 62’si turist olmak üzere 1639 kamp severi ağırladı.

 

HES KODU KONTROLLÜ EĞİTİM

7-14 yaş arasındaki çocuklara 5 farklı eğitim programının uygulandığı Doğa Okulu, geçtiğimiz haftalarda tekrar eğitime başladı. Doğa içerisinde özel bir alanda verilen eğitimlerde, eğitime katılmak isteyen çocukların HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulamaları yapılarak eğitime alındı. Bunun yanı sıra maske dağıtımı yapılarak alan içerisine dezenfektanlar yerleştirildi. Her hafta gerçekleşen eğitimlere kontenjan sınırlaması getirildi.

 

YABAN HAYATI EMİN ELLERDE

Ormanya’da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayatı sağlığı ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Yaban hayvanlarına yönelik çalışmaları ile sık sık gündeme gelen merkez, pandemi süresince birçok zorlu ameliyatı ve tedaviyi başarıyla tamamladı. Son 9 aylık dönemde; tilki, çakal, yedi uyur, gibi 411 hayvanın tedavi edildiği merkezde; doğan, şahin, leylek, atmaca gibi 168 yaban kuşu da tedavi edilerek doğal yaşam alanına geri salındı.

 

YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

2020 yılının ilk aylarında Kuş Gözlem Alanı ve Sportif Olta Balıkçılığı’nı ziyaretçiler ile buluşturan Ormanya’da yeni projeler hayata geçiriliyor. Doğal malzemelerin kullanılarak yapılacağı etkinlik odaklı alan çalışmalarını da ziyaretçileriyle buluşturmayı hedefliyor.









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