2020’de Hem Vektör Hem De Salgınla Mücadele Ettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2020 yılında hem vektör hem de salgınla mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Vektör Mücadelesi Hizmeti” büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda ekipler 2020 yılı içerisinde vektörle ve dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele etti. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadelenin sekteye uğratılmaması için Covid-19 salgınıyla mücadelede farklı bir ekip kurdu. 2020 yılı içerisinde oluşturulan vektörle ve salgınla mücadeleler 12 ilçede ayrı ekipler tarafından yapıldı.

VEKTÖRLE MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör özelliği taşıyan sivrisinekle mücadelesini dönemsel olarak sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Vektör Mücadelesi Hizmeti” kapsamında sivrisinek larva mücadelesi amacıyla yaz dönemlerinde ayrı, kış dönemlerinde ise ayrı çalışma yapılıyor. Yaz döneminde göl ve göletler, su birikintileri, logar ve fosseptikler, kanal ve kanaletler, yağmur suyu kollektörleri, İSU kanalları, Telekom kanalları, terkedilmiş bina ve bodrumlar ile köprü altlarında yapılan larvasit mücadelesi ve erginlere yönelik yapılan ULV çalışmalarına ilaveten karasinek mücadelesi amacıyla da ahır ve gübreliklerde çalışmalar yürütülüyor.

129 PERSONEL GÖREV YAPTI

Kış aylarında yapılan çalışma kapsamında ise yeraltı sistemlerinde logarlar, fosseptikler, yağmur suyu kollektörleri, Telekom kanalları, İSU kanallarında 26 Bölge Ekibi, 3 Bölge Amiri ve 6 kontrol mühendisi olmak üzere toplamda 129 personelle çalışmalar yapılıyor.

12 İLÇEDE GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Ekipler 2020 yılında 12 ilçede 35 milyon 533 bin 92 su birikintisi, 42 milyon 462 bin 468 dere, 448 bin 980 logar, 114 bin 276 foseptik, 18 milyon 508 bin 656 kanal ve kanalet, 30 milyon 284 bin 976 göl ve gölet, 694 bin 476 havuz, 27 bin 216 ahır, 20 bin 256 gübrelik, 20 bin 844 terkedilmiş bina ve 1 milyon 589 bin 784 kuyu, bidon ve atık lastik ilaçlaması yaptı.

SALGINLA MÜCADELE

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında vektörle mücadelenin yanı sıra tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele etti. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadelenin sürdürülebilir ve devamlılık esasıyla yapıldığından Covid-19 salgını için ayrı bir ekip oluşturdu. Salgınla mücadele kapsamında il genelinde toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce vektörle mücadele ekiplerinden ayrı dezenfeksiyon birimi kuruldu.

10 MİLYON METREKARELİK ALANDA ÇALIŞMA

Dezenfeksiyon birimi için 94 adet ekipman temin edildi. 10 milyon metrekarelik alan 9 bin 600 kez tekrarlanarak dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Bu çalışmanın dışında 15 bin 950 litre dezenfektan, 60 bin litre çamaşır suyu ve 113 bin litre el dezenfektanı ürün temin edildi. Tüm ekip pandemi süresince ÖSYM’nin düzenlediği sınavı öncesi 578 adet okul ve 22 bin 586 servis, ticari ve kamu araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.



























