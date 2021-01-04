2020’de Üst Yapı Çalışmaları Hız Kesmedi
Çayırova Belediyesi, 2020 yılında da üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.
Aciliyet ve öncelik sırasına göre mahallelerde yol, bordür, kilitli parke taşı , duvar, yama, yağmur suyu hattı çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 8 bin 870 ton yol ve 6 bin 500 tonu yama olmak üzere ilçe genelinde toplam 15 bin 370 ton asfalt serdi. Çayırova’nın mahalle ve sokaklarında yapılan çalışmalarda 36 bin 193 metre bordür, 5 bin 845 m2 parke taşı, 12 bin 804 m2 kilitli parke taşı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 669 ton pmt serimi yaparken, 132 m3 taş duvar, 1925 metre yağmur suyu hattı ve 4 bin kg. korkuluk montajı yaptı. Çalışmaları aciliyet ve öncelik sırasına göre belirli bir plan dahilinde yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.