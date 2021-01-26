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2021 Darıca’da Proje Yılı Olacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birim müdürleriyle istişare toplantısı düzenleyerek 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Darıca’nın yarınlara emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Başkanı Muzaffer Bıyık, 2021 yılının Darıca’da hizmet ve proje yılı olacağını söyledi.

2021 Darıca'da Proje Yılı Olacak

26 Ocak 2021 Salı 13:11

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birim müdürleriyle istişare toplantısı düzenleyerek 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Darıca sahilde yapımı yeni tamamlanan Hilal Bahçe Cafe’de gerçekleşen toplantıya Başkan Muzaffer Bıyık ve Başkan yardımcıları Abdüllatif Özkan, Cüneyt Şentürk, Ayhan Naci Yılmaz ve Nurdoğan Yılmaz ile birlikte birim müdürleri katıldı.

DARICA YARINLARA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR

Darıca’da birlik beraberlik içerisinde birçok önemli hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geride bıraktığımız 20 ayda hep birlikte birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetler yaptık. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz çalışmalarla birlikte Darıca geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Daha güze günler bizi bekliyor. 2020 yılında bir yandan pandemiyle mücadele ederken bir yandan da projeleri hayata geçirdik. 2021 yılı geride bıraktığımız 2 yıldan daha iyi olacak. 2021 hem hizmet hem de proje yılı olacak. Birçok projemiz hem hükümetimiz hem de Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayat bulacak” diye konuştu.













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