2021 Yılının İlk İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi









2020 yılı yatırım programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerin yapıldığı ve 2021 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarda iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususların görüşüldüğü toplantıya; Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ilçe Kaymakamları, Büyükşehir

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve ilçe belediyelerinin başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

2020 Yılı Proje Tutarı 16 Milyar 779 Milyon TL

Toplantının, yatırımcı kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir iş birliği ve koordinasyon sağlamanın amaçlanarak yapıldığını belirterek sözlerine başlayan Vali Yavuz, 2020 yılına ait yatırım verilerini paylaştı: “ Yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından İl Yatırım Takip Sistemine girilen

verilere göre Kocaeli’de 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından toplam 525 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yılsonu itibariyle 212 proje tamamlanmış, 215 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. 34 proje ihale aşamasında olup, 54 projeye henüz başlanmamış, 10 proje ise tasfiye edilmiştir. 2020 yılı yatırımlarının proje tutarı toplam 16 milyar 779 milyon TL olup, 2020 yılı ödeneğinin toplam tutarı ise 3 milyar 168 milyon TL’dir. 2020 yılı yatırımları için ön görülen toplam ödenekten yapılan harcama 2 milyar 215 milyon TL’dir. Buna göre ortalama nakdi gerçekleşme oranı %70’tir. 2021 yılı yatırım programı 15 Ocak 2021 tarihli 31365 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanmıştır. Yatırım programında müstakil projeler dışında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin iller itibariyle dağılımı yapıldıktan sonra ilimizin 2021 yılı yatırımlarının proje sayısı ve tutarı belli olacaktır.” 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen projelerde Pandemi sebebiyle zaman zaman bazı sorunların yaşandığını belirten Vali Yavuz: “2021 yılında almış olduğumuz daha etkin tedbirlerle bu harcama miktarlarını ve proje gerçekleştirmelerini daha üst seviyeye çıkaracağımızı ümit ediyorum. Bu vesileyle 2020 yılında yoğun çalışma ve mesai harcayan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu toplantılarımızı inşallah ileride yüz yüze yapmak suretiyle daha verimli hale getirebiliriz. Yapacağımız çalışmalarda iş birliği ve koordinasyonu önemsiyoruz.” diyerek, toplantının hayırlı olması dilekleriyle,

katılım sağlayan herkese teşekkür etti.