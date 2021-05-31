21 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası: 23 Yaralı

- Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Çınarlıdere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya 21 araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine, otoyolun İstanbul yönünde Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Otoyolun Ankara istikameti 09.15'te yeniden ulaşıma açılırken, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısmı ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 12.50'de trafiğe açılabildi.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

