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21 İsim Ankara'ya Çağırıldı

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından 7 ilçede yapılan temayül sonrası adaylar Genel Merkeze çağrıldı. 21 isim yarın mülakata girecek.

21 İsim Ankara'ya Çağırıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:23

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı geçtiğimiz hafta Çarşamba günü belediye başkanlığı aday adaylığı için istifası onaylanan ilçe başkanlarını belirlemek ve yönetimlerin oluşması adına ilçe başkanlıklarında temayül gerçekleştirdi. İzmit, Gölcük, Kartepe, Körfez, Derince, Darıca ve Çayırova ilçelerinde temayül sonucu belirlenen ilçe başkan adayları, Ankara’ya AK Parti Genel Merkezi’ne çağrıldı.


ERKENDEN YOLA ÇIKILACAK

7 ilçede temayül sonucu belirlenen 21 ilçe başkan adayı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde toplanarak yarın(27 Aralık) Ankara’ya yola çıkacak. Aracın saat 09.00’da hareket etmesi bekleniyor.


İZMİT
Ali GÜNEY
Rifat AKBAŞ
Havzullah YAYDEMİR

ÇAYIROVA
Mehmet ÖZDEMİR
Ekrem KARAHAN
Şahin ÇAT

DARICA

Ufuk ACAY
Feramuz SAĞLAM
Cafer Tayyar DEMİRDAŞ

GÖLCÜK
İbrahim ULUFER
Çetin SEYMEN
İBRAHİM ÖZKUL

DERİNCE
Selçuk ÇAKIROĞLU
Ramazan BOSTAN
Ayşe MAMAT

KARTEPE
Sadık Yılmaz
Şeref MERTTÜRK
Faruk BAYSAL

KÖRFEZ
Fehmi ÖZTÜRK
Ramazan TUNA
Şaban AYDIN

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