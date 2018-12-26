21 İsim Ankara'ya Çağırıldı

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından 7 ilçede yapılan temayül sonrası adaylar Genel Merkeze çağrıldı. 21 isim yarın mülakata girecek.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı geçtiğimiz hafta Çarşamba günü belediye başkanlığı aday adaylığı için istifası onaylanan ilçe başkanlarını belirlemek ve yönetimlerin oluşması adına ilçe başkanlıklarında temayül gerçekleştirdi. İzmit, Gölcük, Kartepe, Körfez, Derince, Darıca ve Çayırova ilçelerinde temayül sonucu belirlenen ilçe başkan adayları, Ankara’ya AK Parti Genel Merkezi’ne çağrıldı.



ERKENDEN YOLA ÇIKILACAK



7 ilçede temayül sonucu belirlenen 21 ilçe başkan adayı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde toplanarak yarın(27 Aralık) Ankara’ya yola çıkacak. Aracın saat 09.00’da hareket etmesi bekleniyor.





İZMİT

Ali GÜNEY

Rifat AKBAŞ

Havzullah YAYDEMİR



ÇAYIROVA

Mehmet ÖZDEMİR

Ekrem KARAHAN

Şahin ÇAT

DARICA Ufuk ACAY

Feramuz SAĞLAM

Cafer Tayyar DEMİRDAŞ



GÖLCÜK

İbrahim ULUFER

Çetin SEYMEN

İBRAHİM ÖZKUL



DERİNCE

Selçuk ÇAKIROĞLU

Ramazan BOSTAN

Ayşe MAMAT