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21. Rus Medya Kongresi

85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katıldığı 21. Rus Medya Kongresi'nin açılışı Ankara’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımı ile gerçekleştirildi.

21. Rus Medya Kongresi

25 Ekim 2019 Cuma 17:06

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim,  Rus Medya Konseyi’nin 21’nci kongresine Türkiye’nin ev sahipliği yapmasının iki ülke ilişkileri açısından büyük öneme sahip olduğunu ve Türkiye'nin güneydoğu sınırındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak üzere yapılan Soçi mutabakatının hemen sonrasında Rus gazetecileri ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Dim, kongrenin turizm alanında Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandığını belirterek, “Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi, şu anda kontrolümüz altındadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız” dedi.

KGK tarafından düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nin açılış programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaly Ignatenko, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ve çok sayıda davetli katıldı.

Zirveye Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail kahraman da katılarak belgesel çekimi yaptı






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