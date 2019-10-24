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21. Rus Medya Kongresi toplanıyor

21. Rus Medya Kongresi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayesinde başkent Ankara’da gerçekleştirecek.

21. Rus Medya Kongresi toplanıyor

24 Ekim 2019 Perşembe 16:52

Türkiye’ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesi Rus Medya Konseyi üyesi 160 Rus dili konuşan gazeteci, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ev sahipliğinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da Birleşik Konseyler toplantısı’nda bir araya geliyor.

 Geçen yıl eylül ayında ABD’nin New York kentinde yapılan Dünya Rus Medya Kongresi’ne katılan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim‘in davetiyle Türkiye’ye taşınan dev kongrenin açılışı 25 Ekim Cuma günü saat 11.00’de Ankara’daki Meyra Palace Otel’de yapılacak.

85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkısı olacak Rus Medya Konseyi’nin 21’nci kongresine Türkiye’nin ev sahipliği yapmasının iki ülke ilişkileri açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, Rus basın mensuplarının Türkiye’de en iyi şekilde ağırlanacağını söyledi.

Gazetemizin kurucusu ve sahibi İsmail Kahraman da, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin davetlisi olarak kongreye katılmak üzere Ankara’ya gitti.

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21. Rus Medya Kongresi ToplanıyorAnkaraDimKüresel Gazeteciler Konseyi
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