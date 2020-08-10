218 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KBB Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi geçtiğimiz hafta 352 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci’de 72, Kumcağızda 75, Kerpede 17, Seyrekte 5, Bağırganlıda 15, Karamürsel’de 13, Bayramoğlunda 7, Darıca sahilinde 10 ve görev dışında 4 kişi olmak üzere toplamda 218 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 47 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1364 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

7 GÜN GÖREVDELER

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor.