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22 Kasım Diş Hekimleri gününde sürpriz gelişme

Uzun yıllardır Darıca ve Gebze’de Diş Hekimliği mesleğini icra eden başarılı Diş Hekimi Fatma Kurtuluş’a 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nde sürpriz bir haber geldi.

22 Kasım Diş Hekimleri gününde sürpriz gelişme

23 Kasım 2023 Perşembe 14:06

Kurtuluş’a 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde, TBMM’de temsil edilen bir siyasi partiden Gebze Belediye Başkanlığı adaylığı teklifi geldi. Gebze’de muayenehanesi bulunan, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye geneli meslektaşlarına diş hekimliği alanında düzenli aralıklarla eğitim programları veren Diş Hekimi Fatma Kurtuluş’un kendisine yapılan bu teklife birkaç gün içerisinde cevap vereceği öğrenildi.

 

FATMA KURTULUŞ KİMDİR?

 

Kırklareli İmam Hatip Lisesinin ilk kız mezunlarından olan Fatma Kurtuluş ; o yıllarda imam olarak ataması yapılan Sivaslı Hafız babanın 3. evladıdır. Kırklareli imam hatip lisesini dereceyle bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmış ve beş yıllık zorlu mücadelelerle geçen bir eğitim hayatına adım atmıştır. Ankara’da 2000’li yıllarda öğrenciliği sırasında başörtüsü yasağı ile 28 Şubat döneminde zorlu öğrencilik dönemi geçirmesine rağmen yıl kaybı yaşamadan mezun olmayı başaran Kurtuluş, mesleğinde Aesthetic ve Rekonstrüktive Diş Hekimliği alanında başarılı olup Türkiye Geneli meslektaşlarına vakalarını düzenli aralıklarla Gebze başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli lokasyonlarında konferans ve eğitimler düzenlemekte. Mesleki kariyerine 2002-2006 yılları arasında Özel Ersoy Hastanesi’nde diş hekimi olarak başlayan Kurtuluş, 2006 yılında Darıca Farabi Ağız Diş Hastanesi’ne atanarak burada altı yıl boyunca görev yaptı. Arka arkaya dünyaya gelen iki evladını büyütmek için üç yıl mesleğe bir süre ara veren Kurtuluş, 2016 yılında Medar Hastanesi Diş Bölümü işletmesi ve yöneticiliği yaptı. 2018 yılında Gebze Medikal Park Hastanesi Ağız Diş Sağlığı ve Hastalıkları biriminin iki yıl boyunca yöneticilik ve işletmeciliğini yapan Fatma Kurtuluş, eş zamanlı olarak Clinic Dentaline Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini hizmete açtı. 2000 yılından itibaren Cengiz Kurtuluş‘la evli olan ve 2 çocuğu bulunan Diş Hekimi Fatma Kurtuluş 23 yıldır Darıca’ya yerleşerek bu şirin ilçemizde yaşamakta.

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