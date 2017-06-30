23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan güreşlerde, bu sene Orhan Okulu, Fatih Atlı ve geçen senenin Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara’nın da aralarında yer aldığı başpehlivanlar, mücadele edecek.