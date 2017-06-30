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23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan güreşlerde, bu sene Orhan Okulu, Fatih Atlı ve geçen senenin Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara’nın da aralarında yer aldığı başpehlivanlar, mücadele edecek.

23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri

30 Haziran 2017 Cuma 15:44

(AA)  Saat 10.00’da başlayacak güreşlerde minik 1-2, teşvik 1-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve başpehlivan boylarında yarışacak güreşçiler ter dökecek.

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