-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Meteoroloji tarım sektörü için hayati öneme sahiptir”

-“Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında meteorolojik tahmin ve uyarıları, 5 milyona yakın üyemize ulaştırıyoruz”

-“Meteorolojik hadiselerin tarıma etkileri, meteorolojik uyarıların ne anlama geldiği, riskler karşısında alınacak önlemler konusunda çiftçilerimize eğitim veriyoruz”

-“2019 yılında, 76 ilimizde doğal afetlere maruz kalan çiftçilerimiz üretimden vazgeçmemiş, tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin gıda güvencesini sağlamaya devam etmiştir”

Ankara – 22.03.2020 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, meteorolojinin tarım sektörü için hayati öneme sahip olduğunu, bildirerek, “Çiftçilerimizi zirai meteorolojik gelişmeler hakkında bilgilendiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında meteorolojik tahmin ve uyarıları, 5 milyona yakın üyemize ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Bayraktar, 23 Mart Dünya Meteoroloji günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın üstü açık bir fabrika olduğunu, meteoroloji biliminin takip ettiği sıcaklık, yağış, dolu, hortum gibi meteorolojik olayların öncelikle tarım sektörünü etkilediğini bildirdi. Meteoroloji bilimine duyulan ihtiyacın önemini her dönemde korumaya devam edeceğini belirten Bayraktar, “Verimliliği ve kaliteyi artırabilmek için gerekli tüm tedbirler alınıp en son teknoloji kullanılsa bile tarım, iklimdeki değişimlerden en fazla etkilenen sektördür” diye konuştu.

-“Geçtiğimiz yıl 76 ilimizde çiftçilerimiz afete maruz kaldı”-

Hava olaylarının üreticiler için taşıdığı önem dikkate alındığında, Meteoroloji Günü’nün farkındalık oluşturulması bakımından önemli bir gün olduğunu ifade eden Bayraktar şöyle konuştu:

“Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çiftçimiz son yıllarda sürekli doğal afetlere maruz kalmaktadır. Son birkaç yıldır olduğu gibi, 2019’da da aşırı yağış, sel-su baskını, fırtına, dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, hortum gibi hemen her afeti çiftçimiz yaşadı. 2019 yılında, 76 ilimizde doğal afetlere maruz kalan çiftçilerimiz üretimden vazgeçmemiş, tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin gıda güvencesini sağlamaya devam etmiştir.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak olmak üzere 76 ilimizde çiftçimiz afete maruz kaldı.

Artan bu afetler tarım ürünlerine oldukça fazla zarar vermekte, tarımsal faaliyeti sekteye uğratmaktadır. Afetlere karşı önceden önlem alınabilmesi için meteorolojik veri ve tahminlerin tarımda daha etkin kullanılması gerekmektedir.”



-“Üreticiler zirai meteoroloji hakkında daha fazla bilgilendirilmeli”-



Doğal afetleri önlemenin mümkün olmadığını ancak meteorolojik bilgi ve tahminleri etkin kullanmak suretiyle zararların en aza indirilebileceğini belirten Bayraktar şöyle devam etti:

“Üreticilerimizin, zirai meteorolojik gelişmelerden haberdar olması ve meteorolojik olayların etkilerine karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmesi yaşanacak zararın en aza indirilmesi konusunda bir gerekliliktir. Üreticiler zirai meteoroloji hakkında daha fazla bilgilendirilmelidir.

Bu düşünceden hareketle Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol kapsamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteorolojik tahmin ve uyarıları Birliğimize iletiyor, biz de bu bilgileri Ziraat Odalarımız aracılığıyla, kısa mesajla, 5 milyona yakın üyemize ulaştırıyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte alanda eğitim çalışmalarına da başladık. Meteorolojik hadiselerin tarıma etkileri, meteorolojik uyarıların ne anlama geldiği, riskler karşısında alınacak önlemler konusunda çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim çalışmaları ile doğal afet zararlarının en aza indirilmesini hedefliyoruz.”

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, afetlerin önlenmesinde ve zararların azaltılmasında isabetli tahminler ve zamanında yapılan uyarılarla yerinde ve zamanında erken tedbirlerin alınmasında önemli rol oynayan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve meteoroloji çalışanlarının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’nü kutladı.





